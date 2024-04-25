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Путин пообещал навести порядок в Донбассе

Путин пообещал навести порядок в Донбассе - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин пообещал навести порядок в Донбассе

В Донбассе будет наведен порядок, заявил на нсъезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин. Он также отметил потенциал... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:37+0300

2024-04-25T17:37+0300

2024-04-25T17:56+0300

экономика

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В Донбассе будет наведен порядок, заявил на нсъезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин. Он также отметил потенциал предприятий региона. "Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах (Донбасса — ред.) с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно", — сказал глава государства.Он добавил, что многие предприятия Донбасса обладают хорошими перспективами и уже показывают результаты. Следует продолжать их поддержку. Об этом заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин. "Неслучайно 20-е годы, мы все помним эти плакаты 20-х годов "Донбасс — сердце России", вот это так было тогда, в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, но он сохраняется", — подчеркнул он. Он подтвердил слова одного из участников съезда, что на многих предприятиях региона сейчас сложная обстановка, но подчеркнул, что "потенциал очень хороший". "И многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы. Ну что, результат-то мы видим, уже отдача идет, уже предприятия заработали, идет отдача. Надо только поддерживать и помогать", — заявил Путин.

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донбасс

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донбасс, владимир путин