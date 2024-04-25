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В Белоруссии предотвратили удары дронами из Литвы по Минску
В Белоруссии предотвратили удары дронами из Литвы по Минску - 25.04.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии предотвратили удары дронами из Литвы по Минску
Белорусским силовикам удалось предотвратить удары боевых беспилотников по Минску и его пригородам с территории Литвы. Об этом сообщил в ходе Всебелорусского... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:29+0300
2024-04-25T14:29+0300
2024-04-25T14:48+0300
политика
белоруссия
атака дронов
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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Белорусским силовикам удалось предотвратить удары боевых беспилотников по Минску и его пригородам с территории Литвы. Об этом сообщил в ходе Всебелорусского народного собрания глава КГБ Белоруссии Иван Тертель."Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах", — сказал он. По словам Тертеля, работа в указанном направлении идет, хотя представить детальную информацию общественности КГБ пока не может. Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска.
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белоруссия, атака дронов
Политика, БЕЛОРУССИЯ, атака дронов
В Белоруссии предотвратили удары дронами из Литвы по Минску
КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске и пригороде
МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Белорусским силовикам удалось предотвратить удары боевых беспилотников по Минску и его пригородам с территории Литвы. Об этом сообщил в ходе Всебелорусского народного собрания глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.
"Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах", — сказал он.
По словам Тертеля, работа в указанном направлении идет, хотя представить детальную информацию общественности КГБ пока не может.
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска.
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