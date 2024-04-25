https://1prime.ru/20240425/drony-847695280.html

В Белоруссии предотвратили удары дронами из Литвы по Минску

В Белоруссии предотвратили удары дронами из Литвы по Минску - 25.04.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии предотвратили удары дронами из Литвы по Минску

Белорусским силовикам удалось предотвратить удары боевых беспилотников по Минску и его пригородам с территории Литвы. Об этом сообщил в ходе Всебелорусского... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:29+0300

2024-04-25T14:29+0300

2024-04-25T14:48+0300

политика

белоруссия

атака дронов

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_5460b092fad54a2c8751657c47984a87.jpg

МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Белорусским силовикам удалось предотвратить удары боевых беспилотников по Минску и его пригородам с территории Литвы. Об этом сообщил в ходе Всебелорусского народного собрания глава КГБ Белоруссии Иван Тертель."Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах", — сказал он. По словам Тертеля, работа в указанном направлении идет, хотя представить детальную информацию общественности КГБ пока не может. Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска.

https://1prime.ru/20240424/obrazets-847657875.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, атака дронов