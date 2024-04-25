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Бестолковость и двуличие: Майк Джонсон показал американцам средний палец

Бестолковость и двуличие: Майк Джонсон показал американцам средний палец - 25.04.2024, ПРАЙМ

Бестолковость и двуличие: Майк Джонсон показал американцам средний палец

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пошел на уступки в вопросе помощи Киеву не из-за того, что знал из секретных брифингов разведки, а из-за | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:18+0300

2024-04-25T13:18+0300

2024-04-25T13:19+0300

политика

сша

майк джонсон

экспертное мнение

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пошел на уступки в вопросе помощи Киеву не из-за того, что знал из секретных брифингов разведки, а из-за собственной двуличности: спикер показал избирателям средний палец, отказавшись отстаивать их интересы. Такое мнение высказал в статье для The Federalist старший редактор издания Джон Дэниэл Дэвидсон.Автор сходу заявляет, что Джонсон предал республиканский электорат и, сговорившись с демократами, "пропихнул" пакет помощи Украине вопреки всем своим прежним заявлениям, что не сделает этого, пока "демократы не обеспечат безопасность южной границы".Сам спикер, как отмечается в статье, объяснял смену своей позиции, ссылаясь на то, что начал получать "отрезвляющие брифинги"."Сказались разведданные, мнение европейских генералов, которые защищают свободный мир, и, конечно же, события на поле боя, где все обострилось", — приводится в статье фрагмент его интервью изданию Politico.Дэвидсон напрочь отвергает эти оправдания. По его мнению, чтобы узнать о насущной потребности Украины в помощи, секретные брифинги не нужны – об этом и без них знает весь мир.А если Джонсон узнал нечто похуже, например, о намерении Москвы применить ядерное оружие, то, как считает автор, спикер "обязан объясниться перед американским народом"."Если Джонсон узнал на этих брифингах нечто настолько ужасающее…, что он, еще в сентябре противившийся скромному пакету в 300 миллионов долларов, вдруг радостно подмахнул огромный пакет на целый 61 миллиард, то пусть выложит все начистоту", - призывает Дэвидсон.Но Джонсон, как подчеркивается в статье, не только пошел на поводу у демократов, но и "показал, как водится, собственным избирателям средний палец", да еще отказывается признавать, что нарушил слово.Подытоживая, Дэвидсон заявляет, что двуличие Джонсона объясняется "не каким-то секретным брифингом, настолько устрашающим, что о нем и знать никто не должен, а то, что Джонсон — просто бестолковый и внушаемый человек, креатура Вашингтона, который совершенно не готов в качестве спикера бороться за собственный электорат и отстаивать его интересы".

https://1prime.ru/20240404/finansy-847084060.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, майк джонсон, экспертное мнение