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Бестолковость и двуличие: Майк Джонсон показал американцам средний палец
Бестолковость и двуличие: Майк Джонсон показал американцам средний палец - 25.04.2024, ПРАЙМ
Бестолковость и двуличие: Майк Джонсон показал американцам средний палец
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пошел на уступки в вопросе помощи Киеву не из-за того, что знал из секретных брифингов разведки, а из-за | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:18+0300
2024-04-25T13:18+0300
2024-04-25T13:19+0300
политика
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пошел на уступки в вопросе помощи Киеву не из-за того, что знал из секретных брифингов разведки, а из-за собственной двуличности: спикер показал избирателям средний палец, отказавшись отстаивать их интересы. Такое мнение высказал в статье для The Federalist старший редактор издания Джон Дэниэл Дэвидсон.Автор сходу заявляет, что Джонсон предал республиканский электорат и, сговорившись с демократами, "пропихнул" пакет помощи Украине вопреки всем своим прежним заявлениям, что не сделает этого, пока "демократы не обеспечат безопасность южной границы".Сам спикер, как отмечается в статье, объяснял смену своей позиции, ссылаясь на то, что начал получать "отрезвляющие брифинги"."Сказались разведданные, мнение европейских генералов, которые защищают свободный мир, и, конечно же, события на поле боя, где все обострилось", — приводится в статье фрагмент его интервью изданию Politico.Дэвидсон напрочь отвергает эти оправдания. По его мнению, чтобы узнать о насущной потребности Украины в помощи, секретные брифинги не нужны – об этом и без них знает весь мир.А если Джонсон узнал нечто похуже, например, о намерении Москвы применить ядерное оружие, то, как считает автор, спикер "обязан объясниться перед американским народом"."Если Джонсон узнал на этих брифингах нечто настолько ужасающее…, что он, еще в сентябре противившийся скромному пакету в 300 миллионов долларов, вдруг радостно подмахнул огромный пакет на целый 61 миллиард, то пусть выложит все начистоту", - призывает Дэвидсон.Но Джонсон, как подчеркивается в статье, не только пошел на поводу у демократов, но и "показал, как водится, собственным избирателям средний палец", да еще отказывается признавать, что нарушил слово.Подытоживая, Дэвидсон заявляет, что двуличие Джонсона объясняется "не каким-то секретным брифингом, настолько устрашающим, что о нем и знать никто не должен, а то, что Джонсон — просто бестолковый и внушаемый человек, креатура Вашингтона, который совершенно не готов в качестве спикера бороться за собственный электорат и отстаивать его интересы".
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сша, майк джонсон, экспертное мнение
Политика, США, Майк Джонсон, экспертное мнение
Бестолковость и двуличие: Майк Джонсон показал американцам средний палец
Federalist: спикер Джонсон предал интересы граждан США ради поддержки Украины
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ.
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пошел на уступки в вопросе помощи Киеву не из-за того, что знал из секретных брифингов разведки, а из-за собственной двуличности: спикер показал избирателям средний палец, отказавшись отстаивать их интересы. Такое мнение высказал в статье для The Federalist
старший редактор издания Джон Дэниэл Дэвидсон.
Автор сходу заявляет, что Джонсон предал республиканский электорат и, сговорившись с демократами, "пропихнул" пакет помощи Украине вопреки всем своим прежним заявлениям, что не сделает этого, пока "демократы не обеспечат безопасность южной границы".
Сам спикер, как отмечается в статье, объяснял смену своей позиции, ссылаясь на то, что начал получать "отрезвляющие брифинги".
"Сказались разведданные, мнение европейских генералов, которые защищают свободный мир, и, конечно же, события на поле боя, где все обострилось", — приводится в статье фрагмент его интервью изданию Politico.
Белый дом тайно сотрудничает со спикером Джонсоном по Украине, пишут СМИ
Дэвидсон напрочь отвергает эти оправдания. По его мнению, чтобы узнать о насущной потребности Украины в помощи, секретные брифинги не нужны – об этом и без них знает весь мир.
А если Джонсон узнал нечто похуже, например, о намерении Москвы применить ядерное оружие, то, как считает автор, спикер "обязан объясниться перед американским народом".
"Если Джонсон узнал на этих брифингах нечто настолько ужасающее…, что он, еще в сентябре противившийся скромному пакету в 300 миллионов долларов, вдруг радостно подмахнул огромный пакет на целый 61 миллиард, то пусть выложит все начистоту", - призывает Дэвидсон.
Но Джонсон, как подчеркивается в статье, не только пошел на поводу у демократов, но и "показал, как водится, собственным избирателям средний палец", да еще отказывается признавать, что нарушил слово.
Подытоживая, Дэвидсон заявляет, что двуличие Джонсона объясняется "не каким-то секретным брифингом, настолько устрашающим, что о нем и знать никто не должен, а то, что Джонсон — просто бестолковый и внушаемый человек, креатура Вашингтона, который совершенно не готов в качестве спикера бороться за собственный электорат и отстаивать его интересы".