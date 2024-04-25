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Счетная палата призвала повысить эффективность использования средств ОМС

Счетная палата призвала повысить эффективность использования средств ОМС - 25.04.2024, ПРАЙМ

Счетная палата призвала повысить эффективность использования средств ОМС

Счетная палата РФ обнаружила различия в структуре расходов средств обязательного медицинского страхования (ОМС) медицинскими учреждениями, а также признаки... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:10+0300

2024-04-25T15:10+0300

2024-04-25T15:10+0300

экономика

счетная палата

омс

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Счетная палата РФ обнаружила различия в структуре расходов средств обязательного медицинского страхования (ОМС) медицинскими учреждениями, а также признаки неэффективного применения этих средств по некоторым направлениям деятельности, следует из отчета Счетной палаты о промежуточных результатах аудита использования медучреждениями средств ОМС в 2021-2023 годы. Анализ был проведен совместно с контрольно-счетными органами 20 регионов. Согласно отчету, за период с 2021 по 2022 год в медучреждения поступило 5,2 триллиона рублей средств ОМС, в 2023 году финансирование составило 2,7 триллиона рублей, что на 118,3 миллиарда рублей превышает поступления 2021 года. "В структуре расходов медицинских организаций, осуществляемых за счет средств ОМС, основную долю (64,2%) в среднем занимают затраты на оплату труда. На лекарственное обеспечение приходится 16,6% затрат, на оплату прочих работ и услуг — 9,2%. При этом, как показал проведенный анализ, в зависимости от региона и типа медорганизации структура расходов может существенно различаться, что не всегда обусловлено объективными факторами, такими как географическое положение или плотность населения", — сказано в отчете. Отмечается, что расхождения по оплате труда варьируются от 78,4% в Чукотском автономном округе до 52,7% в Чеченской Республике, по оплате работ и услуг – от 15,3% в Кировской области до 4,8% в Астраханской области. Такая оценка обусловлена в частности отличиями между расходами медучреждениями в регионах на покупку медикаментов, а также исполнением затрат нормированного страхового запаса территориальных фондов ОМС на покупку медоборудования. "Так, в 2021-2022 гг. фактическое исполнение указанных расходов не превышало 62% предусмотренного финансирования. При этом отдельным медицинским организациям доводилось от 50 до 100% объема выделенных средств", — отметила Счетная палата. Также отмечается наличие дисбаланса в штатной структуре медучреждений. Например, средняя доля врачей в государственных медучреждениях в 2022 году составляла 11,1%, а доля административно-управленческого персонала — более 40%. Согласно оценке ведомства, это свидетельствует о наличии избыточных административных функций. Счетная палата пришла к выводу, что изменение подходов территориальных фондов ОМС к проверкам финансово-хозяйственной деятельности медучреждений, направленное на повышение эффективности их расходов, позволит укрепить финансовую дисциплину и повысить экономность использования средств ОМС.

https://1prime.ru/20240423/pensiya-847609399.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

счетная палата, омс