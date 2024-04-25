https://1prime.ru/20240425/ekonomika-847699387.html
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжает показывать хорошие темпы, заявил президент Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:34+0300
2024-04-25T15:34+0300
2024-04-25T15:52+0300
экономика
владимир путин
россия
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847080022_0:57:3073:1786_1920x0_80_0_0_4bcb5c29a46f443b4ccf379fd36c0986.jpg
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжает показывать хорошие темпы, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6 процента."И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы", — отметил Путин.Он уточнил, что в январе текущего года он составлял 4,6 процента в годовом выражении, а в феврале 7,7 процента. В среднем за первые два месяца рост шесть процентов, подчеркнул Путин.Глава государства добавил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции. Подтверждением этому служиит рынок труда, заключил президент.
https://1prime.ru/20240425/rspp-847699221.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847080022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7baa1438109b42bc589d946d99cae78d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, ввп
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, ВВП
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России
Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжает показывать хорошие темпы, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6 процента.
"И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы", — отметил Путин.
Он уточнил, что в январе текущего года он составлял 4,6 процента в годовом выражении, а в феврале 7,7 процента. В среднем за первые два месяца рост шесть процентов, подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции. Подтверждением этому служиит рынок труда, заключил президент.
Путин назвал РСПП надежным партнером государства