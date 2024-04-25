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Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжает показывать хорошие темпы, заявил президент Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:34+0300
2024-04-25T15:52+0300
экономика
владимир путин
россия
ввп
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжает показывать хорошие темпы, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6 процента."И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы", — отметил Путин.Он уточнил, что в январе текущего года он составлял 4,6 процента в годовом выражении, а в феврале 7,7 процента. В среднем за первые два месяца рост шесть процентов, подчеркнул Путин.Глава государства добавил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции. Подтверждением этому служиит рынок труда, заключил президент.
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владимир путин, россия, ввп
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, ВВП
15:34 25.04.2024 (обновлено: 15:52 25.04.2024)
 
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России

Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжает показывать хорошие темпы, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6 процента.
"И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы", — отметил Путин.
Он уточнил, что в январе текущего года он составлял 4,6 процента в годовом выражении, а в феврале 7,7 процента. В среднем за первые два месяца рост шесть процентов, подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции. Подтверждением этому служиит рынок труда, заключил президент.
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ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯВВП
 
 
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