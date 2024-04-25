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Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России

Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжает показывать хорошие темпы, заявил президент Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:34+0300

2024-04-25T15:34+0300

2024-04-25T15:52+0300

экономика

владимир путин

россия

ввп

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжает показывать хорошие темпы, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6 процента."И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы", — отметил Путин.Он уточнил, что в январе текущего года он составлял 4,6 процента в годовом выражении, а в феврале 7,7 процента. В среднем за первые два месяца рост шесть процентов, подчеркнул Путин.Глава государства добавил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции. Подтверждением этому служиит рынок труда, заключил президент.

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владимир путин, россия, ввп