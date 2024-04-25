https://1prime.ru/20240425/elektrokar-847711554.html
Xiaomi представила первый электрокар в Пекине
Xiaomi представила первый электрокар в Пекине - 25.04.2024, ПРАЙМ
Xiaomi представила первый электрокар в Пекине
Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7 на открывшемся в четверг автосалоне AutoChina... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T19:15+0300
2024-04-25T19:15+0300
2024-04-25T19:15+0300
xiaomi
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ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7 на открывшемся в четверг автосалоне AutoChina 2024, передает корреспондент РИА Новости. Одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок Auto China 2024 проходит в Пекине с 25 апреля по 4 мая на площади в 220 тысяч квадратных метров. В этом году китайские и зарубежные автопроизводители показали 117 новинок, 41 концепт-кар и сразу 278 автомобилей на новых источниках энергии. Свой автомобиль Xiaomi представила в девяти цветах и различных модификациях. Как рассказал журналистам на автосалоне глава Xiaomi Group Лэй Цзюнь, за 28 дней с начала старта продаж электрокара компания поставила заказчикам 5781 единицу SU7. "Доля женщин среди покупателей (SU7 - ред.) составила 28%. Ожидается, что женщины составят 40-50% владельцев этого электромобиля", - сказал Лэй Цзюнь, слова которого приводят китайские СМИ. По его прогнозам, месячные поставки SU7 в июне превысят 10 тысяч единиц. К концу 2024 года электромобиль планируется продавать в 219 магазинах в 46 городах Китая. Продажи седана SU7 стартовали в конце марта, заказы на него принимаются в 59 магазинах в 29 городах Китая. Компания представила три версии своего электромобиля: Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro и Xiaomi SU7 Max. Базовая версия стоит 215,9 тысячи юаней (29,869 тысячи долларов), автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 5,28 секунды, максимальная скорость может достигать 210 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 700 километров. Версия Xiaomi SU7 Pro стоит 245,9 тысячи юаней (34,02 тысячи долларов), разгоняется до ста километров в час за 5,7 секунды, максимальная скорость может достигать 210 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 830 километров. Версия Xiaomi SU7 Max обойдется в 299,9 тысячи юаней (41,5 тысячи долларов), разгоняется до 100 километров в час за 2,78 секунды, максимальная скорость может достигать 265 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 800 километров. Седан SU7 оснащен операционной системой XiaomiHyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома.
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xiaomi, электромобили
Xiaomi представила первый электрокар в Пекине
Xiaomi представила первый электрокар в пекинском автосалоне Auto China 2024
ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7 на открывшемся в четверг автосалоне AutoChina 2024, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок Auto China 2024 проходит в Пекине с 25 апреля по 4 мая на площади в 220 тысяч квадратных метров. В этом году китайские и зарубежные автопроизводители показали 117 новинок, 41 концепт-кар и сразу 278 автомобилей на новых источниках энергии.
Свой автомобиль Xiaomi представила в девяти цветах и различных модификациях. Как рассказал журналистам на автосалоне глава Xiaomi Group Лэй Цзюнь, за 28 дней с начала старта продаж электрокара компания поставила заказчикам 5781 единицу SU7.
"Доля женщин среди покупателей (SU7 - ред.) составила 28%. Ожидается, что женщины составят 40-50% владельцев этого электромобиля", - сказал Лэй Цзюнь, слова которого приводят китайские СМИ.
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По его прогнозам, месячные поставки SU7 в июне превысят 10 тысяч единиц. К концу 2024 года электромобиль планируется продавать в 219 магазинах в 46 городах Китая.
Продажи седана SU7 стартовали в конце марта, заказы на него принимаются в 59 магазинах в 29 городах Китая.
Компания представила три версии своего электромобиля: Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro и Xiaomi SU7 Max.
Базовая версия стоит 215,9 тысячи юаней (29,869 тысячи долларов), автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 5,28 секунды, максимальная скорость может достигать 210 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 700 километров.
Версия Xiaomi SU7 Pro стоит 245,9 тысячи юаней (34,02 тысячи долларов), разгоняется до ста километров в час за 5,7 секунды, максимальная скорость может достигать 210 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 830 километров.
Версия Xiaomi SU7 Max обойдется в 299,9 тысячи юаней (41,5 тысячи долларов), разгоняется до 100 километров в час за 2,78 секунды, максимальная скорость может достигать 265 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 800 километров.
Седан SU7 оснащен операционной системой XiaomiHyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома.