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В Финляндии не ждут роста экономики в 2024 году

В Финляндии не ждут роста экономики в 2024 году - 25.04.2024, ПРАЙМ

В Финляндии не ждут роста экономики в 2024 году

Правительство Финляндии не рассчитывает, что экономика страны покажет рост в 2024 году, следует из прогноза, опубликованного в четверг министерством финансов. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:06+0300

2024-04-25T12:06+0300

2024-04-25T12:06+0300

экономика

финляндия

экономика финляндии

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Правительство Финляндии не рассчитывает, что экономика страны покажет рост в 2024 году, следует из прогноза, опубликованного в четверг министерством финансов. "Последние статистические данные значительно омрачили картину экономического развития Финляндии за последние несколько лет. Рецессия оказалась более продолжительной и глубокой, чем предполагалось ранее. Тем не менее, в этом году экономика Финляндии начнет улучшаться, но пока не продемонстрирует ежегодный рост. По прогнозам, ВВП Финляндии вырастет на 1,6% в 2025 году и на 1,5% в 2026 году", – сказано в сообщении. Ожидается, что государственный долг продолжит расти, но в более медленном темпе. На конец 2023 года государственный долг Финляндии вырос больше чем в любой другой стране ЕС и составил 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. Правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов уже согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. НДС в Финляндии будет увеличен с 24% до 25,5% и станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе. В феврале Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.

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