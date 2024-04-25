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В Финляндии не ждут роста экономики в 2024 году - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/finlyandiya-847687434.html
В Финляндии не ждут роста экономики в 2024 году
В Финляндии не ждут роста экономики в 2024 году - 25.04.2024, ПРАЙМ
В Финляндии не ждут роста экономики в 2024 году
Правительство Финляндии не рассчитывает, что экономика страны покажет рост в 2024 году, следует из прогноза, опубликованного в четверг министерством финансов. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:06+0300
2024-04-25T12:06+0300
экономика
финляндия
экономика финляндии
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Правительство Финляндии не рассчитывает, что экономика страны покажет рост в 2024 году, следует из прогноза, опубликованного в четверг министерством финансов. "Последние статистические данные значительно омрачили картину экономического развития Финляндии за последние несколько лет. Рецессия оказалась более продолжительной и глубокой, чем предполагалось ранее. Тем не менее, в этом году экономика Финляндии начнет улучшаться, но пока не продемонстрирует ежегодный рост. По прогнозам, ВВП Финляндии вырастет на 1,6% в 2025 году и на 1,5% в 2026 году", – сказано в сообщении. Ожидается, что государственный долг продолжит расти, но в более медленном темпе. На конец 2023 года государственный долг Финляндии вырос больше чем в любой другой стране ЕС и составил 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. Правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов уже согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. НДС в Финляндии будет увеличен с 24% до 25,5% и станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе. В феврале Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
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финляндия, экономика финляндии
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, экономика Финляндии
12:06 25.04.2024
 
В Финляндии не ждут роста экономики в 2024 году

Минфин Финляндии: экономика страны выправляется, но роста в 2024 году не будет

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) HarriaФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) Harria
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Правительство Финляндии не рассчитывает, что экономика страны покажет рост в 2024 году, следует из прогноза, опубликованного в четверг министерством финансов.
"Последние статистические данные значительно омрачили картину экономического развития Финляндии за последние несколько лет. Рецессия оказалась более продолжительной и глубокой, чем предполагалось ранее. Тем не менее, в этом году экономика Финляндии начнет улучшаться, но пока не продемонстрирует ежегодный рост. По прогнозам, ВВП Финляндии вырастет на 1,6% в 2025 году и на 1,5% в 2026 году", – сказано в сообщении.
Ожидается, что государственный долг продолжит расти, но в более медленном темпе. На конец 2023 года государственный долг Финляндии вырос больше чем в любой другой стране ЕС и составил 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата.
Правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов уже согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. НДС в Финляндии будет увеличен с 24% до 25,5% и станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе.
В феврале Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Госдолг Финляндии вырос в конце 2023 года больше, чем в любой стране ЕС
22 апреля, 15:01
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯэкономика Финляндии
 
 
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