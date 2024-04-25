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ФНБ пополняется активнее ожиданий, заявил Решетников

ФНБ пополняется активнее ожиданий, заявил Решетников - 25.04.2024, ПРАЙМ

ФНБ пополняется активнее ожиданий, заявил Решетников

Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета на 2024-2026 годы, можно вернуться к вопросу выделения... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:45+0300

2024-04-25T13:45+0300

2024-04-25T13:48+0300

экономика

максим решетников

фнб

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета на 2024-2026 годы, можно вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов из него на стратегические проекты, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.Выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Решетников сообщил, что за счет средств ФНБ за два года направлено 2,2 триллиона рублей на развитие транспортно-логистической инфраструктуры и стратегически значимых проектов. "Это в том числе развитие авиатранспорта, финансового сектора, телекома. В этом году планируем вложить в проекты более 1 триллиона рублей за счет средств ФНБ. Планируем и далее наращивать инвестиции в проекты", - сказал он."Причем видим, что ФНБ пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета 2024-2026 годов. И считаем возможным вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов на финансирование проектов летом этого года, когда будет сформирован уточненный прогноз", - добавил он.

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максим решетников, фнб