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ФНБ пополняется активнее ожиданий, заявил Решетников - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФНБ пополняется активнее ожиданий, заявил Решетников
ФНБ пополняется активнее ожиданий, заявил Решетников - 25.04.2024, ПРАЙМ
ФНБ пополняется активнее ожиданий, заявил Решетников
Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета на 2024-2026 годы, можно вернуться к вопросу выделения... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:45+0300
2024-04-25T13:48+0300
экономика
максим решетников
фнб
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета на 2024-2026 годы, можно вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов из него на стратегические проекты, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.Выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Решетников сообщил, что за счет средств ФНБ за два года направлено 2,2 триллиона рублей на развитие транспортно-логистической инфраструктуры и стратегически значимых проектов. "Это в том числе развитие авиатранспорта, финансового сектора, телекома. В этом году планируем вложить в проекты более 1 триллиона рублей за счет средств ФНБ. Планируем и далее наращивать инвестиции в проекты", - сказал он."Причем видим, что ФНБ пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета 2024-2026 годов. И считаем возможным вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов на финансирование проектов летом этого года, когда будет сформирован уточненный прогноз", - добавил он.
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максим решетников, фнб
Экономика, Максим Решетников, ФНБ
13:45 25.04.2024 (обновлено: 13:48 25.04.2024)
 
ФНБ пополняется активнее ожиданий, заявил Решетников

Решетников предложил вернуться к вопросу выделения допресурсов из ФНБ на значимые проекты

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета на 2024-2026 годы, можно вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов из него на стратегические проекты, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Решетников сообщил, что за счет средств ФНБ за два года направлено 2,2 триллиона рублей на развитие транспортно-логистической инфраструктуры и стратегически значимых проектов. "Это в том числе развитие авиатранспорта, финансового сектора, телекома. В этом году планируем вложить в проекты более 1 триллиона рублей за счет средств ФНБ. Планируем и далее наращивать инвестиции в проекты", - сказал он.
"Причем видим, что ФНБ пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета 2024-2026 годов. И считаем возможным вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов на финансирование проектов летом этого года, когда будет сформирован уточненный прогноз", - добавил он.
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