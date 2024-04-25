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ФНС сократила приостановки операций по счетам в шесть раз

ФНС сократила приостановки операций по счетам в шесть раз - 25.04.2024, ПРАЙМ

ФНС сократила приостановки операций по счетам в шесть раз

ФНС России в 2023 году сократила число приостановок операций по счетам налогоплательщиков в шесть раз – до 600 тысяч операций, рассказал глава службы Даниил... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:04+0300

2024-04-25T17:04+0300

2024-04-25T17:04+0300

фнс россии

финансовые операции

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. ФНС России в 2023 году сократила число приостановок операций по счетам налогоплательщиков в шесть раз – до 600 тысяч операций, рассказал глава службы Даниил Егоров, выступая на съезде РСПП. "У нас в том году было 600 тысяч приостановлений операции по счетам. Много ли это или мало? Сокращение в шесть раз. В шесть раз сократилась у нас приостановка операции по счетам", – сообщил он. По словам главы службы, это произошло благодаря тому, что в России с 1 января 2023 года был введен новый порядок зачисления налогов - Единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Все налоговые обязательства бизнес и граждане теперь могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков. "Реформа состоялась, единый налоговой счет работает. У нас теперь, по сути, одно платежное сальдо на всю страну у налогоплательщиков. Больше налогоплательщикам не нужно раскидывать свои платежи по разным регионам, по разным муниципалитетам, по разным отдельным налогам. Все это укладывается в один единый налоговой счет", – заявил он. "Но не ради этой эстетики, естественно, все это производилось. Что мы сегодня имеем в итоге? У нас количество ошибок сократилось в 24 раза", - рассказал Егоров. Кроме того, по его словам, удалось решить проблему невыясненных платежей. "В 2022 году под триллион рублей платежей, который был в невыясненных платежах, который создавал дискомфорт для налогоплательщиков и для нас, по сути, ушел. Теперь у нас за один день, а это сокращение в шесть раз, мы принимаем решение о возврате средств", – сказал глава ФНС. "Не менее важно, что у нас в 2,3 раза сократилось количество должников юрлиц по стране. И это тоже не просто цифра. Это значит, что там не будет пени. Это значит, что мы не приостанавливаем операции по счетам", - объяснил он. При этом Егоров признал, что приостановка операций по счетам – это одна из самых дискомфортных для бизнеса обеспечительных мер, которые предусмотрены Налоговым кодексом в случае, если появляется задолженность.

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фнс россии, финансовые операции