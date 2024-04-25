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Путин оценил развитие программы социальной газификации - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил развитие программы социальной газификации
Путин оценил развитие программы социальной газификации - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин оценил развитие программы социальной газификации
Программа социальной газификации продвигается хорошо, она очень востребована людьми. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:05+0300
2024-04-25T17:13+0300
энергетика
газификация
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Программа социальной газификации продвигается хорошо, она очень востребована людьми. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин. "Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми. Но одним из инициаторов программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович, поэтому это и в его адрес благодарности", — сказал он."Газпром" реализует актуализированные программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы в 72 субъектах России. В результате выполнения пятилетних программ доступ к газу впервые получат жители более 977 тысяч домовладений и квартир в 5,7 тысячи населенных пунктов. Возможность работы на экологичном топливе будет создана для 4,7 тысячи котельных.Правительство РФ в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.Газификация российских регионов является одной из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы “Газпрома” на внутреннем рынке. Программа должна поспособствовать социально-экономическому развитию субъектов и повышению качества жизни населения. Газификация рассчитана на пятилетку с 2021 по 2025 год, включает в себя 72 субъекта, 3,6 тысячи населенных пунктов, более 24 тысяч километров газопровода. Отмечается, что “Газпром” выделяет на программу 526,1 миллиард рублей, что превышает общие затраты за предыдущие 15 лет.
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газификация, владимир путин
Энергетика, газификация, Владимир Путин
17:05 25.04.2024 (обновлено: 17:13 25.04.2024)
 
Путин оценил развитие программы социальной газификации

Путин: программа социальной газификации идет хорошо, она востребована людьми

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Программа социальной газификации продвигается хорошо, она очень востребована людьми. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин.
"Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми. Но одним из инициаторов программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович, поэтому это и в его адрес благодарности", — сказал он.
"Газпром" реализует актуализированные программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы в 72 субъектах России. В результате выполнения пятилетних программ доступ к газу впервые получат жители более 977 тысяч домовладений и квартир в 5,7 тысячи населенных пунктов. Возможность работы на экологичном топливе будет создана для 4,7 тысячи котельных.
Правительство РФ в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
Газификация российских регионов является одной из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы “Газпрома” на внутреннем рынке. Программа должна поспособствовать социально-экономическому развитию субъектов и повышению качества жизни населения. Газификация рассчитана на пятилетку с 2021 по 2025 год, включает в себя 72 субъекта, 3,6 тысячи населенных пунктов, более 24 тысяч километров газопровода. Отмечается, что “Газпром” выделяет на программу 526,1 миллиард рублей, что превышает общие затраты за предыдущие 15 лет.
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