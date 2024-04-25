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Доверие потребителей к экономике Германии достигло двухлетнего максимума
Доверие потребителей к экономике Германии достигло двухлетнего максимума - 25.04.2024, ПРАЙМ
Доверие потребителей к экономике Германии достигло двухлетнего максимума
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май увеличился до минус 24,2 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 27,3 пункта, что... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T09:36+0300
2024-04-25T09:36+0300
2024-04-25T09:36+0300
экономика
германия
доверие потребителей
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май увеличился до минус 24,2 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 27,3 пункта, что стало самым высоким уровнем за два года, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до минус 25,9 пункта с первоначального уровня апреля в минус 27,4 пункта. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат заметно поднялся - до 10,7 пункта с минус 1,5 пункта месяцем ранее, а "готовность потребителей покупать" выросла до минус 12,6 пункта с минус 15,3 пункта. Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране вырос до 0,7 пункта с минус 3,1 пункта месяцем ранее. "Более сильный рост потребительских настроений по сравнению с предыдущими двумя месяцами в основном связан с заметным увеличением ожиданий в отношении заработной платы... Рост заработной платы в сочетании с недавним снижением уровня инфляции создают основу для увеличения покупательной способности частных домохозяйств", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей из института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
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германия, доверие потребителей
Экономика, ГЕРМАНИЯ, доверие потребителей
Доверие потребителей к экономике Германии достигло двухлетнего максимума
Доверие потребителей к экономике Германии выросло до -24,2 пункта, двухлетнего максимума
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май увеличился до минус 24,2 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 27,3 пункта, что стало самым высоким уровнем за два года, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до минус 25,9 пункта с первоначального уровня апреля в минус 27,4 пункта.
Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат заметно поднялся - до 10,7 пункта с минус 1,5 пункта месяцем ранее, а "готовность потребителей покупать" выросла до минус 12,6 пункта с минус 15,3 пункта.
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Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране вырос до 0,7 пункта с минус 3,1 пункта месяцем ранее.
"Более сильный рост потребительских настроений по сравнению с предыдущими двумя месяцами в основном связан с заметным увеличением ожиданий в отношении заработной платы... Рост заработной платы в сочетании с недавним снижением уровня инфляции создают основу для увеличения покупательной способности частных домохозяйств", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей из института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).