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"Просчитались". Немцы ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
"Просчитались". Немцы ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Просчитались". Немцы ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что президент России Владимир Путин "просчитался", так как Украине одобрили новый пакет помощи. Пользователи... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:12+0300
2024-04-25T11:12+0300
2024-04-25T11:12+0300
олаф шольц
германия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что президент России Владимир Путин "просчитался", так как Украине одобрили новый пакет помощи. Пользователи социальной сети Х раскритиковали его слова.Так, некоторые пользователи назвали немецкого лидера преступником, отмечали, что ему должно быть стыдно. Жители Германии также указали, что просчитавшейся стороной, напротив, является Запад.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это не меняет того факта, что Украина уже проиграла в конфликте. Все, что меняют эти поставки оружия, это то, что будет еще больше смертей и еще больше разрушений, результат будет тот же. Вы жертвуете Украиной ради интересов США, сотни тысяч людей бессмысленно погибают. Очень жаль, что такие разжигатели конфликтов, как вы, представляют нашу страну", - заключил Bernhard Zimniok.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
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олаф шольц, германия, владимир путин
Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
"Просчитались". Немцы ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
Пользователи соцсети X раскритиковали Шольца из-за его заявления о Путине
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что президент России Владимир Путин "просчитался", так как Украине одобрили новый пакет помощи. Пользователи социальной сети Х
раскритиковали его слова.
Так, некоторые пользователи назвали немецкого лидера преступником, отмечали, что ему должно быть стыдно. Жители Германии также указали, что просчитавшейся стороной, напротив, является Запад.
"Это не меняет того факта, что Украина уже проиграла в конфликте. Все, что меняют эти поставки оружия, это то, что будет еще больше смертей и еще больше разрушений, результат будет тот же. Вы жертвуете Украиной ради интересов США, сотни тысяч людей бессмысленно погибают. Очень жаль, что такие разжигатели конфликтов, как вы, представляют нашу страну", - заключил Bernhard Zimniok.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
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