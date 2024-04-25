https://1prime.ru/20240425/germaniya-847683299.html

"Просчитались". Немцы ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине

"Просчитались". Немцы ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Просчитались". Немцы ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что президент России Владимир Путин "просчитался", так как Украине одобрили новый пакет помощи. Пользователи... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:12+0300

2024-04-25T11:12+0300

2024-04-25T11:12+0300

олаф шольц

германия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что президент России Владимир Путин "просчитался", так как Украине одобрили новый пакет помощи. Пользователи социальной сети Х раскритиковали его слова.Так, некоторые пользователи назвали немецкого лидера преступником, отмечали, что ему должно быть стыдно. Жители Германии также указали, что просчитавшейся стороной, напротив, является Запад.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это не меняет того факта, что Украина уже проиграла в конфликте. Все, что меняют эти поставки оружия, это то, что будет еще больше смертей и еще больше разрушений, результат будет тот же. Вы жертвуете Украиной ради интересов США, сотни тысяч людей бессмысленно погибают. Очень жаль, что такие разжигатели конфликтов, как вы, представляют нашу страну", - заключил Bernhard Zimniok.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.

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германия

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олаф шольц, германия, владимир путин