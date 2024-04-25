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В России запустят модернизированный механизм регуляторной гильотины - 25.04.2024, ПРАЙМ
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В России запустят модернизированный механизм регуляторной гильотины
В России запустят модернизированный механизм регуляторной гильотины - 25.04.2024, ПРАЙМ
В России запустят модернизированный механизм регуляторной гильотины
Президент Владимир Путин заявил, что правительство России готовит к запуску усовершенствованный механизм регуляторной гильотины, это будет еще один масштабный... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:46+0300
2024-04-25T15:48+0300
владимир путин
рспп
регуляторная гильотина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что правительство России готовит к запуску усовершенствованный механизм регуляторной гильотины, это будет еще один масштабный этап дебюрократизации."Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы", - сказал президент на съезде РСПП.Минэкономики предложило правительству определить 1 сентября 2025 года в качестве предельного срока для переиздания нормативных актов из белого списка — перечня из 1275 устаревших документов, избежавших в рамках "гильотины" отмены или пересмотра, сообщал ранее "Коммерсант". Пятьсот актов из этого списка уже переизданы, а в отношении оставшихся и предложен срок пересмотра в полтора года. Регуляторная гильотина - часть реформы контроля и надзора, она призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Этот механизм предполагает отмену, а при необходимости и переиздание правительственных и ведомственных актов, актов советского периода, вступивших в силу до 1 января 2020 года и не отвечающих современным реалиям.
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владимир путин, рспп, регуляторная гильотина
Владимир Путин, РСПП, регуляторная гильотина
15:46 25.04.2024 (обновлено: 15:48 25.04.2024)
 
В России запустят модернизированный механизм регуляторной гильотины

Путин: кабмин РФ готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что правительство России готовит к запуску усовершенствованный механизм регуляторной гильотины, это будет еще один масштабный этап дебюрократизации.
"Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы", - сказал президент на съезде РСПП.
Минэкономики предложило правительству определить 1 сентября 2025 года в качестве предельного срока для переиздания нормативных актов из белого списка — перечня из 1275 устаревших документов, избежавших в рамках "гильотины" отмены или пересмотра, сообщал ранее "Коммерсант". Пятьсот актов из этого списка уже переизданы, а в отношении оставшихся и предложен срок пересмотра в полтора года.
Регуляторная гильотина - часть реформы контроля и надзора, она призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Этот механизм предполагает отмену, а при необходимости и переиздание правительственных и ведомственных актов, актов советского периода, вступивших в силу до 1 января 2020 года и не отвечающих современным реалиям.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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