https://1prime.ru/20240425/gosudarstvennost-847686673.html
Лукашенко рассказал, что потеряет Украина без мирных переговоров
Лукашенко рассказал, что потеряет Украина без мирных переговоров - 25.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал, что потеряет Украина без мирных переговоров
Если в настоящее время Украина не пойдет на мирные переговоры с Россией, то со временем она потеряет свою государственность и может прекратить свое... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:48+0300
2024-04-25T11:48+0300
2024-04-25T11:49+0300
политика
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Если в настоящее время Украина не пойдет на мирные переговоры с Россией, то со временем она потеряет свою государственность и может прекратить свое существование. Об этом заявил в четверг на Всебелорусском народном собрании президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование", — сказал он. Ранее Лукашенко назвал ситуацию на фронте "патовой". Он отмечал, что сейчас самый подходящий момент для начала переговоров. В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. Ранее в интервью журналисту из США Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом в 2022 году были практически завершены, однако после отвода российских войск от столицы украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой, издав соответствующий указ. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров.
https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847686285.html
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александр лукашенко, украина, мирные переговоры
Политика, Александр Лукашенко, УКРАИНА, мирные переговоры
Лукашенко рассказал, что потеряет Украина без мирных переговоров
Лукашенко: без мирных переговоров Украина утратит свою государственность
МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Если в настоящее время Украина не пойдет на мирные переговоры с Россией, то со временем она потеряет свою государственность и может прекратить свое существование. Об этом заявил в четверг на Всебелорусском народном собрании президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование", — сказал он.
Ранее Лукашенко назвал ситуацию на фронте "патовой". Он отмечал, что сейчас самый подходящий момент для начала переговоров.
В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Ранее в интервью журналисту из США Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом в 2022 году были практически завершены, однако после отвода российских войск от столицы украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой, издав соответствующий указ.
По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной