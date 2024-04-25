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"Яндекс" и МГУ подготовят медиаспециалистов с навыками работы с ИИ
"Яндекс" и МГУ подготовят медиаспециалистов с навыками работы с ИИ - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" и МГУ подготовят медиаспециалистов с навыками работы с ИИ
"Яндекс" и факультет журналистики МГУ подготовят специалистов по медиакоммуникациям с навыками работы с генеративными нейросетями, сообщила компания. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:44+0300
2024-04-25T12:44+0300
2024-04-25T12:44+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" и факультет журналистики МГУ подготовят специалистов по медиакоммуникациям с навыками работы с генеративными нейросетями, сообщила компания. На факультете открывается магистерская программа "Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях", набор учащихся начнется этим летом. Пройти обучение могут выпускники бакалавриата любых направлений. Для поступления нужно сдать вступительный экзамен. Возможно обучение на бюджетной основе. Занятия начнутся осенью 2024 года. "Студенты освоят инструменты для работы с текстом, генерации изображений и идей для проектов и статей, разработки контент-планов, анализа аудитории и решения других задач. Специалисты с такими навыками будут востребованы на рынке. Они смогут создавать с помощью нейросетей медиапроекты, разрабатывать для них маркетинговые стратегии, оптимизировать редакционные процессы, анализировать и визуализировать большие данные", - говорится в сообщении. Программа подразумевает восемь предметов, среди них - медиа и большие данные, статистический анализ, математическая лингвистика, правовое и этическое регулирование ИИ. Занятия по большим данным и искусственному интеллекту в медиапроектах будут вести сотрудники "Яндекса". По словам декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой, технологическая трансформация медиакоммуникационной индустрии ставит перед профильными вузами новые вызовы. "Искусственный интеллект - уже значимая для профессионалов реальность. И сотрудничество с ведущей IT-компанией России даст факультету журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова возможность подготовить по-настоящему современных специалистов в области цифровых медиа и коммуникации", - отметила Вартанова.
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ии, искусственный интеллект, мгу, яндекс, кадры
ИИ, искусственный интеллект, МГУ, Яндекс, Кадры
"Яндекс" и МГУ подготовят медиаспециалистов с навыками работы с ИИ
"Яндекс" и факультет журналистики МГУ подготовят медиаспециалистов с навыками работы с ИИ
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" и факультет журналистики МГУ подготовят специалистов по медиакоммуникациям с навыками работы с генеративными нейросетями, сообщила компания.
На факультете открывается магистерская программа "Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях", набор учащихся начнется этим летом. Пройти обучение могут выпускники бакалавриата любых направлений. Для поступления нужно сдать вступительный экзамен. Возможно обучение на бюджетной основе. Занятия начнутся осенью 2024 года.
"Студенты освоят инструменты для работы с текстом, генерации изображений и идей для проектов и статей, разработки контент-планов, анализа аудитории и решения других задач. Специалисты с такими навыками будут востребованы на рынке. Они смогут создавать с помощью нейросетей медиапроекты, разрабатывать для них маркетинговые стратегии, оптимизировать редакционные процессы, анализировать и визуализировать большие данные", - говорится в сообщении.
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Программа подразумевает восемь предметов, среди них - медиа и большие данные, статистический анализ, математическая лингвистика, правовое и этическое регулирование ИИ. Занятия по большим данным и искусственному интеллекту в медиапроектах будут вести сотрудники "Яндекса".
По словам декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой, технологическая трансформация медиакоммуникационной индустрии ставит перед профильными вузами новые вызовы. "Искусственный интеллект - уже значимая для профессионалов реальность. И сотрудничество с ведущей IT-компанией России даст факультету журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова возможность подготовить по-настоящему современных специалистов в области цифровых медиа и коммуникации", - отметила Вартанова.