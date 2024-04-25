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Товарооборот России и Индии увеличился почти на 6%

Товарооборот России и Индии увеличился почти на 6% - 25.04.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Индии увеличился почти на 6%

Товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос на 5,6% в годовом выражении - до 11,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T08:06+0300

2024-04-25T08:06+0300

2024-04-25T08:06+0300

экономика

россия

товарооборот

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос на 5,6% в годовом выражении - до 11,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. По итогам двух первых месяцев импорт Индией российской продукции вырос на 5% - до 10,5 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 17 миллиардов долларов. Экспорт индийских товаров увеличился на 17% - до 711 миллионов долларов. Здесь Россия является тридцатой. В топ-5 главных получателей индийских товаров входят США (13 миллиардов долларов), ОАЭ (7 миллиардов долларов), Нидерланды (5 миллиардов долларов), Сингапур (4 миллиарда долларов) и Китай (3 миллиарда долларов). В результате товарооборот России и Индии увеличился до 11,2 миллиарда долларов против 10 миллиардов за первые два месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны. Главным торговым партнером Индии в январе-феврале стал Китай – их взаимная торговля выросла на 12%, до 20,2 миллиарда долларов. Это позволило Поднебесной потеснить США на второе место, в том числе и за счет сокращения индийско-американского товарооборота на 3,5% - до 18,7 миллиарда долларов. На третьем месте остаются ОАЭ (рост на 26%, до 17,2 миллиарда долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией уменьшился на 2% - до 8,3 миллиарда долларов.

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россия, товарооборот