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Товарооборот России и Индии увеличился почти на 6% - 25.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240425/indiya-847674774.html
Товарооборот России и Индии увеличился почти на 6%
Товарооборот России и Индии увеличился почти на 6% - 25.04.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индии увеличился почти на 6%
Товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос на 5,6% в годовом выражении - до 11,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:06+0300
2024-04-25T08:06+0300
экономика
россия
товарооборот
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос на 5,6% в годовом выражении - до 11,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. По итогам двух первых месяцев импорт Индией российской продукции вырос на 5% - до 10,5 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 17 миллиардов долларов. Экспорт индийских товаров увеличился на 17% - до 711 миллионов долларов. Здесь Россия является тридцатой. В топ-5 главных получателей индийских товаров входят США (13 миллиардов долларов), ОАЭ (7 миллиардов долларов), Нидерланды (5 миллиардов долларов), Сингапур (4 миллиарда долларов) и Китай (3 миллиарда долларов). В результате товарооборот России и Индии увеличился до 11,2 миллиарда долларов против 10 миллиардов за первые два месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны. Главным торговым партнером Индии в январе-феврале стал Китай – их взаимная торговля выросла на 12%, до 20,2 миллиарда долларов. Это позволило Поднебесной потеснить США на второе место, в том числе и за счет сокращения индийско-американского товарооборота на 3,5% - до 18,7 миллиарда долларов. На третьем месте остаются ОАЭ (рост на 26%, до 17,2 миллиарда долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией уменьшился на 2% - до 8,3 миллиарда долларов.
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россия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, товарооборот
08:06 25.04.2024
 
Товарооборот России и Индии увеличился почти на 6%

Минпромторг: товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос до $11,2 млрд

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос на 5,6% в годовом выражении - до 11,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии.
По итогам двух первых месяцев импорт Индией российской продукции вырос на 5% - до 10,5 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 17 миллиардов долларов.
Экспорт индийских товаров увеличился на 17% - до 711 миллионов долларов. Здесь Россия является тридцатой. В топ-5 главных получателей индийских товаров входят США (13 миллиардов долларов), ОАЭ (7 миллиардов долларов), Нидерланды (5 миллиардов долларов), Сингапур (4 миллиарда долларов) и Китай (3 миллиарда долларов).
В результате товарооборот России и Индии увеличился до 11,2 миллиарда долларов против 10 миллиардов за первые два месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
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Главным торговым партнером Индии в январе-феврале стал Китай – их взаимная торговля выросла на 12%, до 20,2 миллиарда долларов. Это позволило Поднебесной потеснить США на второе место, в том числе и за счет сокращения индийско-американского товарооборота на 3,5% - до 18,7 миллиарда долларов. На третьем месте остаются ОАЭ (рост на 26%, до 17,2 миллиарда долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией уменьшился на 2% - до 8,3 миллиарда долларов.
 
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