https://1prime.ru/20240425/inflyatsiya-847703515.html

Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России

Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России

Угроза инфляции осталась, но у Банка России получается лавировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования, сообщил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:30+0300

2024-04-25T16:30+0300

2024-04-25T16:41+0300

инфляция в россии

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Угроза инфляции осталась, но у Банка России получается лавировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования, сообщил президент России Владимир Путин.Он отметил на съезде РСПП, что находится в постоянном контакте с председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной."Объемы кредитования растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами еще висит", — подчеркнул Путин.Он добавил, что регулятор видит тенденции, направленные на снижение инфляции.Ранее Набиуллина в ходе отчета ЦБ перед Государственной Думой заявляла, что пик инфляции в стране остался позади.

https://1prime.ru/20240423/inflyatsiya-847619742.html

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инфляция в россии, россия, владимир путин