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Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России
Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России
Угроза инфляции осталась, но у Банка России получается лавировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования, сообщил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:30+0300
2024-04-25T16:30+0300
2024-04-25T16:41+0300
инфляция в россии
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Угроза инфляции осталась, но у Банка России получается лавировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования, сообщил президент России Владимир Путин.Он отметил на съезде РСПП, что находится в постоянном контакте с председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной."Объемы кредитования растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами еще висит", — подчеркнул Путин.Он добавил, что регулятор видит тенденции, направленные на снижение инфляции.Ранее Набиуллина в ходе отчета ЦБ перед Государственной Думой заявляла, что пик инфляции в стране остался позади.
https://1prime.ru/20240423/inflyatsiya-847619742.html
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инфляция в россии, россия, владимир путин
инфляция в России, Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России
Путин: угроза инфляции осталась, ЦБ удается балансировать благодаря кредитованию
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Угроза инфляции осталась, но у Банка России получается лавировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования, сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил на съезде РСПП, что находится в постоянном контакте с председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной.
"Объемы кредитования растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами еще висит", — подчеркнул Путин.
Он добавил, что регулятор видит тенденции, направленные на снижение инфляции.
Ранее Набиуллина в ходе отчета ЦБ перед Государственной Думой заявляла, что пик инфляции в стране остался позади.
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