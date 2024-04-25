https://1prime.ru/20240425/iskhod-847685564.html
"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта
"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта
Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что он "не уверен, что все будут счастливы" от исхода украинского конфликта. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:31+0300
2024-04-25T11:31+0300
2024-04-25T11:39+0300
политика
владимир зеленский
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
ВАШИНГТОН, 25 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что он "не уверен, что все будут счастливы" от исхода украинского конфликта. При этом, по его мнению украинцы "должны победить". "Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы", – сказал он. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240425/siyyarto-847682329.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, россия, украина
Политика, Владимир Зеленский, РОССИЯ, УКРАИНА
"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта
Зеленский допустил, что не все будут счастливы исходу конфликта России и Украины
ВАШИНГТОН, 25 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что он "не уверен, что все будут счастливы" от исхода украинского конфликта.
При этом, по его мнению украинцы "должны победить".
"Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы", – сказал он.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада