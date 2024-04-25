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"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта

"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта

Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что он "не уверен, что все будут счастливы" от исхода украинского конфликта. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:31+0300

2024-04-25T11:31+0300

2024-04-25T11:39+0300

политика

владимир зеленский

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 25 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что он "не уверен, что все будут счастливы" от исхода украинского конфликта. При этом, по его мнению украинцы "должны победить". "Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы", – сказал он. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240425/siyyarto-847682329.html

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владимир зеленский, россия, украина