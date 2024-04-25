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В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/kadry-847700830.html
В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин
В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин
Правительство РФ вместе с бизнесом займется развитием всех уровней образования для выпуска большего число специалистов, заявил на съезде Российского союза... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:54+0300
2024-04-25T16:35+0300
экономика
владимир путин
кадры
дефицит кадров
бизнес
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ вместе с бизнесом займется развитием всех уровней образования для выпуска большего число специалистов, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин. "Знаю, что кадров не хватает? и мы, конечно, должны работать вместе (с бизнесом — ред.) по этому направлению. Вроде бы получается. В целом, надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было", — сказал глава государства. По словам Путина, кабмин запустит программу ремонта и оснащения учреждений среднего профобразования, приведет в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. Кроме того, президент РФ заявил, что производительность труда в стране предстоит поднять во всех отраслях экономики и социальной сферы. Он добавил, что также необходимо развивать цифровые платформы и новые модели управления, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
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владимир путин, кадры, дефицит кадров, бизнес
Экономика, Владимир Путин, Кадры, дефицит кадров, Бизнес
15:54 25.04.2024 (обновлено: 16:35 25.04.2024)
 
В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин

Путин: власти РФ и бизнес будут развивать образование для подготовки кадров

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк" Вступительные экзамены
 Вступительные экзамены - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ вместе с бизнесом займется развитием всех уровней образования для выпуска большего число специалистов, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что кадров не хватает? и мы, конечно, должны работать вместе (с бизнесом — ред.) по этому направлению. Вроде бы получается. В целом, надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было", — сказал глава государства.
По словам Путина, кабмин запустит программу ремонта и оснащения учреждений среднего профобразования, приведет в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.
Кроме того, президент РФ заявил, что производительность труда в стране предстоит поднять во всех отраслях экономики и социальной сферы. Он добавил, что также необходимо развивать цифровые платформы и новые модели управления, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
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ЭкономикаВладимир ПутинКадрыдефицит кадровБизнес
 
 
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