https://1prime.ru/20240425/kadry-847700830.html
В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин
В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин
Правительство РФ вместе с бизнесом займется развитием всех уровней образования для выпуска большего число специалистов, заявил на съезде Российского союза... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:54+0300
2024-04-25T15:54+0300
2024-04-25T16:35+0300
экономика
владимир путин
кадры
дефицит кадров
бизнес
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ вместе с бизнесом займется развитием всех уровней образования для выпуска большего число специалистов, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин. "Знаю, что кадров не хватает? и мы, конечно, должны работать вместе (с бизнесом — ред.) по этому направлению. Вроде бы получается. В целом, надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было", — сказал глава государства. По словам Путина, кабмин запустит программу ремонта и оснащения учреждений среднего профобразования, приведет в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. Кроме того, президент РФ заявил, что производительность труда в стране предстоит поднять во всех отраслях экономики и социальной сферы. Он добавил, что также необходимо развивать цифровые платформы и новые модели управления, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
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владимир путин, кадры, дефицит кадров, бизнес
Экономика, Владимир Путин, Кадры, дефицит кадров, Бизнес
В России будут развивать образование для подготовки кадров, заявил Путин
Путин: власти РФ и бизнес будут развивать образование для подготовки кадров
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ вместе с бизнесом займется развитием всех уровней образования для выпуска большего число специалистов, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что кадров не хватает? и мы, конечно, должны работать вместе (с бизнесом — ред.) по этому направлению. Вроде бы получается. В целом, надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было", — сказал глава государства.
По словам Путина, кабмин запустит программу ремонта и оснащения учреждений среднего профобразования, приведет в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.
Кроме того, президент РФ заявил, что производительность труда в стране предстоит поднять во всех отраслях экономики и социальной сферы. Он добавил, что также необходимо развивать цифровые платформы и новые модели управления, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
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