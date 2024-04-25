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Китай импортировал из России инертных газов на рекордную сумму - 25.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240425/kitay-847671961.html
Китай импортировал из России инертных газов на рекордную сумму
Китай импортировал из России инертных газов на рекордную сумму - 25.04.2024, ПРАЙМ
Китай импортировал из России инертных газов на рекордную сумму
КНР в марте импортировала из России инертных газов, необходимых в том числе для работы метеозондов, почти на 12,5 миллиона долларов - это рекорд для одного... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T05:07+0300
2024-04-25T05:22+0300
экономика
россия
инертные газы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. КНР в марте импортировала из России инертных газов, необходимых в том числе для работы метеозондов, почти на 12,5 миллиона долларов - это рекорд для одного месяца как минимум с 2015 года (более ранние данные недоступны), выяснило РИА Новости, изучив показатели китайской статслужбы. Так, по итогам марта 2024 года импорт Китаем у России инертных газов составил 12,5 миллиона долларов, что стало самым большим значением с 2015 года. В число этих инертных газов, в частности, входят гелий, которым наполняют метеозонды, аэростаты, применяют его в медицине, аквалангах, при исследованиях, а еще ксенон, неон и криптон, используемые в различных лампах. Кроме России главными поставщиками гелия и других инертных газов в Поднебесную в марте стал Катар, чьи объемы импорта составили 21 миллион долларов, и США с 3 миллионами долларов. Кроме того, небольшие объемы этих газов поступали из Гонконга (79 тысяч долларов), Франции (75 тысяч), Южной Кореи (19 тысяч), Германии (1,9 тысячи) и Японии (572 доллара). Весь импорт гелия и других инертных газов в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 13%, до 37,2 миллиона долларов. Однако это не самые большие объемы поставок за последнее время. А по итогам прошлого года Китай купил инертных газов на более чем 502 миллиона долларов. Главными поставщиками стали Катар (381 миллион долларов), США (79 миллионов), Россия (31 миллион), Польша (3,1 миллиона) и Украина (2,1 миллиона).
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россия, инертные газы
Экономика, РОССИЯ, инертные газы
05:07 25.04.2024 (обновлено: 05:22 25.04.2024)
 
Китай импортировал из России инертных газов на рекордную сумму

Китай в марте купил у России инертных газов на рекордные на $12,5 миллиона

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. КНР в марте импортировала из России инертных газов, необходимых в том числе для работы метеозондов, почти на 12,5 миллиона долларов - это рекорд для одного месяца как минимум с 2015 года (более ранние данные недоступны), выяснило РИА Новости, изучив показатели китайской статслужбы.
Так, по итогам марта 2024 года импорт Китаем у России инертных газов составил 12,5 миллиона долларов, что стало самым большим значением с 2015 года. В число этих инертных газов, в частности, входят гелий, которым наполняют метеозонды, аэростаты, применяют его в медицине, аквалангах, при исследованиях, а еще ксенон, неон и криптон, используемые в различных лампах.
Кроме России главными поставщиками гелия и других инертных газов в Поднебесную в марте стал Катар, чьи объемы импорта составили 21 миллион долларов, и США с 3 миллионами долларов. Кроме того, небольшие объемы этих газов поступали из Гонконга (79 тысяч долларов), Франции (75 тысяч), Южной Кореи (19 тысяч), Германии (1,9 тысячи) и Японии (572 доллара).
Весь импорт гелия и других инертных газов в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 13%, до 37,2 миллиона долларов. Однако это не самые большие объемы поставок за последнее время.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Китай в январе-марте нарастил импорт нефти и газа
12 апреля, 11:28
А по итогам прошлого года Китай купил инертных газов на более чем 502 миллиона долларов. Главными поставщиками стали Катар (381 миллион долларов), США (79 миллионов), Россия (31 миллион), Польша (3,1 миллиона) и Украина (2,1 миллиона).
 
ЭкономикаРОССИЯинертные газы
 
 
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