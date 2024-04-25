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Конференция по Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией, заявил посол РФ - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Конференция по Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией, заявил посол РФ
Конференция по Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией, заявил посол РФ - 25.04.2024, ПРАЙМ
Конференция по Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией, заявил посол РФ
Намеченная на июнь конференция в Швейцарии по миру на Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией. Россия в ней не примет участие. Деньги швейцарских... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:46+0300
2024-04-25T18:07+0300
политика
россия
украина
переговоры
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ЖЕНЕВА, 25 апр – ПРАЙМ. Намеченная на июнь конференция в Швейцарии по миру на Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией. Россия в ней не примет участие. Деньги швейцарских налогоплательщиков будут потрачены впустую. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин. "Хочу подчеркнуть: "документы" и "декларации" по итогам любых мероприятий без участия России мы будем рассматривать как ничтожные", — сказал он. Москва не видит смысла участвовать в мероприятиях, основанных на мирной формуле Владимира Зеленского, которая состоит лишь из ультиматумов Москве.Швейцария планирует провести 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
17:46 25.04.2024 (обновлено: 18:07 25.04.2024)
 
Конференция по Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией, заявил посол РФ

Гармонин: конференция по Украине в Швейцарии превратится в пустую пиар-акцию

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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ЖЕНЕВА, 25 апр – ПРАЙМ. Намеченная на июнь конференция в Швейцарии по миру на Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией. Россия в ней не примет участие. Деньги швейцарских налогоплательщиков будут потрачены впустую. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
"Хочу подчеркнуть: "документы" и "декларации" по итогам любых мероприятий без участия России мы будем рассматривать как ничтожные", — сказал он. Москва не видит смысла участвовать в мероприятиях, основанных на мирной формуле Владимира Зеленского, которая состоит лишь из ультиматумов Москве.
Швейцария планирует провести 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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