https://1prime.ru/20240425/konferentsiya-847709415.html

Конференция по Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией, заявил посол РФ

Конференция по Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией, заявил посол РФ - 25.04.2024, ПРАЙМ

Конференция по Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией, заявил посол РФ

Намеченная на июнь конференция в Швейцарии по миру на Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией. Россия в ней не примет участие. Деньги швейцарских... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:46+0300

2024-04-25T17:46+0300

2024-04-25T18:07+0300

политика

россия

украина

переговоры

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ЖЕНЕВА, 25 апр – ПРАЙМ. Намеченная на июнь конференция в Швейцарии по миру на Украине будет шумной, но пустой пиар-акцией. Россия в ней не примет участие. Деньги швейцарских налогоплательщиков будут потрачены впустую. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин. "Хочу подчеркнуть: "документы" и "декларации" по итогам любых мероприятий без участия России мы будем рассматривать как ничтожные", — сказал он. Москва не видит смысла участвовать в мероприятиях, основанных на мирной формуле Владимира Зеленского, которая состоит лишь из ультиматумов Москве.Швейцария планирует провести 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

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россия, украина, переговоры