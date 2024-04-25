https://1prime.ru/20240425/kontrakty--847689842.html

Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов

Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов - 25.04.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов

Строительные контракты, выполнение которых курировал арестованный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил официальный... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:47+0300

2024-04-25T12:47+0300

2024-04-25T13:01+0300

дмитрий песков

кремль

министр обороны

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Строительные контракты, выполнение которых курировал арестованный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь я не могу вам точно сказать, потому что работа, естественно, выполняется. Что касается деталей, я не обладаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о судьба подконтрольных Иванову проектов. Тимур Иванов, назначенный заместителем министра обороны в 2016 году, контролировал военно-строительный комплекс. По данным СМИ, он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. До этого Иванов три года занимал пост генерального директора АО "Оборонстрой".Его задержали 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает. Также арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин.Тимуру Иванову 48 лет. В 1997-м он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности "прикладная математика", в 2011-м стал кандидатом экономических наук. С 2009 по 2012 год Иванов занимал должность гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго России.В 2017 году Иванов рассказывал журналистам о строительстве военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Парк расположен в 55 километрах от Москвы по Минскому шоссе и занимает территорию более чем в пять тысяч гектаров. Расположенные неподалеку авиабаза "Кубинка" и полигон "Алабино" задействованы для динамических показов военной техники в парке "Патриот".

https://1prime.ru/20240424/obvineniya-847663576.html

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дмитрий песков, кремль, министр обороны