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Росфинмониторинг: в теракте в "Крокусе" участвовали граждане ряда стран

Росфинмониторинг: в теракте в "Крокусе" участвовали граждане ряда стран - 25.04.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг: в теракте в "Крокусе" участвовали граждане ряда стран

Финансирование теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" осуществлялось гражданами нескольких государств. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:43+0300

2024-04-25T10:43+0300

2024-04-25T11:04+0300

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Финансирование теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" осуществлялось гражданами нескольких государств. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин."Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран", - заявил он в рамках Международного совете комплаенс.По словам Чиханчина, финансирование теракта в Красногорске проходило через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в помещении людям и подожгли зрительный зал. Согласно последним данным, в теракте погибли 145 человек.

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россия, крокус сити холл, теракт, новости, росфинмониторинг