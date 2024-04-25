Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/krym-847672483.html
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО - 25.04.2024, ПРАЙМ
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО
Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T05:37+0300
2024-04-25T05:38+0300
экономика
крым
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_b1c87d2bc46745ddb087cb22efa161c2.jpg
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс", - сказал Гемпель. По его словам, китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Крымом и видят в нем большие экономические и туристические перспективы.
https://1prime.ru/20240419/investitsii-847535623.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_446b854a5a17260f55056ceff9819531.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, инвестиции
Экономика, КРЫМ, инвестиции
05:37 25.04.2024 (обновлено: 05:38 25.04.2024)
 
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО

Депутат Гемпель: китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс", - сказал Гемпель.
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Хуснуллин назвал Крым перспективным регионом для инвестиций
19 апреля, 18:12
По его словам, китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Крымом и видят в нем большие экономические и туристические перспективы.
 
ЭкономикаКРЫМинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала