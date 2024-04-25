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Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО

Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО - 25.04.2024, ПРАЙМ

Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО

Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T05:37+0300

2024-04-25T05:37+0300

2024-04-25T05:38+0300

экономика

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инвестиции

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс", - сказал Гемпель. По его словам, китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Крымом и видят в нем большие экономические и туристические перспективы.

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крым, инвестиции