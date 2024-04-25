Рубль еще подрастет, готовьтесь - 25.04.2024, ПРАЙМ
Рубль еще подрастет, готовьтесь
Рубль продемонстрировал значительное укрепление по итогам торгов 24 апреля. Валютная пара доллар/рубль снизилась на 0,95% до 92,24 рубля, евро просел на 0,84%... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:49+0300
2024-04-25T08:49+0300
2024-04-25T09:41+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рубль продемонстрировал значительное укрепление по итогам торгов 24 апреля. Валютная пара доллар/рубль снизилась на 0,95% до 92,24 рубля, евро просел на 0,84% до 98,75 рубля к российской валюте, а юань подешевел на 1,03% до 12,67 рубля.Рост рубля мог быть обусловлен подготовкой экспортных компаний к предстоящим налоговым платежам в бюджет за март и первый квартал 2024 года. Крупные российские экспортеры традиционно накапливают рублевую ликвидность в преддверии налоговых выплат после майских праздников, продавая часть валютной выручки.Кроме того, участники рынка рассчитывают на продление до конца 2024 года ключевого требования об обязательной продаже экспортерами части валютных доходов. Это требование сейчас действует до 30 апреля 2024 года, и его пролонгация позволит поддержать приток валюты на внутренний рынок, обеспечивая рублю дополнительную поддержку.На нефтяном рынке котировки немного снизились по итогам среды. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,4% до $88,04 за баррель. Давление на цены оказало восстановление индекса доллара после недавнего падения. Сильный доллар делает нефть менее доступной для импортеров из стран с другими валютами.Дальнейшее снижение нефтяных цен было ограничено данными Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране. По последней статистике, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 6,368 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,8 миллиона. Также упали запасы бензина на 0,6 миллиона баррелей, но при этом выросли запасы дистиллятов на 1,6 миллиона баррелей.Доллар США получает поддержку от сохраняющихся ожиданий, что Федеральная резервная система отложит снижение процентных ставок. Инвесторы ждут публикации данных по ВВП США за первый квартал 2024 года на предмет сигналов о траектории монетарной политики.В четверг на азиатской сессии нефть Brent стоит $88,15 за баррель в боковом тренде. Любые признаки новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ужесточения санкций против Ирана могут оказать поддержку ценам, не позволив им дальше снижаться. Пробой уровня $89,40 откроет дорогу к $92 за баррель.На Московской бирже торги открылись ростом по валютным парам. Поскольку рубль не смог закрепиться выше 92,60 за доллар, новой целью для покупателей становится отметка 91,50 рубля за доллар. Несмотря на вчерашнее укрепление рубля, геополитические риски по-прежнему сохраняются и продолжают оказывать давление на российскую валюту. Затянувшаяся геоэкономическая напряженность, санкции Запада и общая нестабильность формируют высокую неопределенность для рублевых активов. Динамика рубля после налоговых платежей экспортеров и майских праздников пока остается под вопросом. Завтра, 26 апреля, состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Консенсус-прогноз предполагает ее сохранение на уровне 16% годовых.Индекс Мосбиржи снизился на 0,30%, до 3428,93 пункта, индекс РТС повысился на 0,65%, до 1171,06 пункта. Индекс Мосбиржи провел день в боковом тренде. Рынок взял паузу после падения днем ранее. Поскольку резкого отскока не было, высока вероятность дальнейшего снижения до 3400 пунктов.
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рубль продемонстрировал значительное укрепление по итогам торгов 24 апреля. Валютная пара доллар/рубль снизилась на 0,95% до 92,24 рубля, евро просел на 0,84% до 98,75 рубля к российской валюте, а юань подешевел на 1,03% до 12,67 рубля.
Рост рубля мог быть обусловлен подготовкой экспортных компаний к предстоящим налоговым платежам в бюджет за март и первый квартал 2024 года. Крупные российские экспортеры традиционно накапливают рублевую ликвидность в преддверии налоговых выплат после майских праздников, продавая часть валютной выручки.
Кроме того, участники рынка рассчитывают на продление до конца 2024 года ключевого требования об обязательной продаже экспортерами части валютных доходов. Это требование сейчас действует до 30 апреля 2024 года, и его пролонгация позволит поддержать приток валюты на внутренний рынок, обеспечивая рублю дополнительную поддержку.
На нефтяном рынке котировки немного снизились по итогам среды. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,4% до $88,04 за баррель. Давление на цены оказало восстановление индекса доллара после недавнего падения. Сильный доллар делает нефть менее доступной для импортеров из стран с другими валютами.
Дальнейшее снижение нефтяных цен было ограничено данными Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране. По последней статистике, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 6,368 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,8 миллиона. Также упали запасы бензина на 0,6 миллиона баррелей, но при этом выросли запасы дистиллятов на 1,6 миллиона баррелей.
Доллар США получает поддержку от сохраняющихся ожиданий, что Федеральная резервная система отложит снижение процентных ставок. Инвесторы ждут публикации данных по ВВП США за первый квартал 2024 года на предмет сигналов о траектории монетарной политики.
В четверг на азиатской сессии нефть Brent стоит $88,15 за баррель в боковом тренде. Любые признаки новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ужесточения санкций против Ирана могут оказать поддержку ценам, не позволив им дальше снижаться. Пробой уровня $89,40 откроет дорогу к $92 за баррель.
На Московской бирже торги открылись ростом по валютным парам. Поскольку рубль не смог закрепиться выше 92,60 за доллар, новой целью для покупателей становится отметка 91,50 рубля за доллар.
Несмотря на вчерашнее укрепление рубля, геополитические риски по-прежнему сохраняются и продолжают оказывать давление на российскую валюту. Затянувшаяся геоэкономическая напряженность, санкции Запада и общая нестабильность формируют высокую неопределенность для рублевых активов. Динамика рубля после налоговых платежей экспортеров и майских праздников пока остается под вопросом. Завтра, 26 апреля, состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Консенсус-прогноз предполагает ее сохранение на уровне 16% годовых.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,30%, до 3428,93 пункта, индекс РТС повысился на 0,65%, до 1171,06 пункта. Индекс Мосбиржи провел день в боковом тренде. Рынок взял паузу после падения днем ранее. Поскольку резкого отскока не было, высока вероятность дальнейшего снижения до 3400 пунктов.
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