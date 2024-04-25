https://1prime.ru/20240425/lada-847710785.html

"АвтоВАЗ" допустил повышение цен на Lada в мае

"АвтоВАЗ" допустил повышение цен на Lada в мае - 25.04.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" допустил повышение цен на Lada в мае

"АвтоВАЗ" видит предпосылки для повышения цен на автомобили Lada в мае, но оно будет не выше накопленной инфляции, сообщил журналистам президент компании Максим | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T18:21+0300

2024-04-25T18:21+0300

2024-04-25T18:21+0300

lada

автоваз

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" видит предпосылки для повышения цен на автомобили Lada в мае, но оно будет не выше накопленной инфляции, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Мы говорили о том, что после предыдущего повышения, которое было уже более полугода назад, мы фиксируем свои цены до мая 2024 года. Май наступит совсем быстро, поэтому сейчас мы анализируем рынок, анализируем уровень платежеспособного спроса, анализируем эффективность производства наших продуктов. К сожалению, себестоимость их производства за последний период сильным образом возросла. Увеличились санкционные риски. Из-за этого и "АвтоВАЗ", и наши поставщики компонентной базы вынуждены применять сложные логистические и финансовые цепочки - все это создает предпосылки для пересмотра цен", - сказал Соколов, комментируя цены на Lada. "Это будет точно меньше накопленной инфляции… Оценка уровня инфляции соответствует 7,5-8%. Полагаю, что до этого уровня будут приняты соответствующие решения", - уточнил топ-менеджер. По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

https://1prime.ru/20240416/ladavesta-847434848.html

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lada, автоваз, цены на легковые автомобили