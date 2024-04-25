https://1prime.ru/20240425/lenta-847686932.html

"Лента" начала тестировать новый формат компактных магазинов

"Лента" начала тестировать новый формат компактных магазинов - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Лента" начала тестировать новый формат компактных магазинов

"Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, начала тестировать новый для себя формат компактных магазинов с площадью до 110 квадратных метров - первые... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:53+0300

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2024-04-25T11:53+0300

экономика

"лента"

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, начала тестировать новый для себя формат компактных магазинов с площадью до 110 квадратных метров - первые точки под брендом "Вингараж" уже открылись в Ленинградской области, сообщает компания. "Лента"... объявляет о тестировании компактных винно-продуктовых магазинов. Компания открывает пять торговых точек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под брендом "Вингараж", - говорится в сообщении. Это торговые точки с площадью торгового зала от 90 до 110 квадратных метров, которые находятся максимально близко к покупателю, уточнили в "Ленте". Отмечается, что первые три таких магазина уже открыты в Ленинградской области (Мурино и Кудрово), а 26 апреля откроются ещё два в Санкт-Петербурге. Всего в рамках пилотного проекта компания собирается открыть десять магазинов "Вингараж" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца полугодия. В пилотных точках представлено 1,6-1,7 тысячи наименований товаров, а сам ассортимент включает в себя наиболее востребованные позиции гипермаркетов и супермаркетов компании. "Мы продолжаем экспериментировать с различными форматами, чтобы закрыть максимальное количество потребностей наших клиентов. Наш новый формат – это компактный магазин, расположенный в непосредственной близости к покупателю. Его преимуществами станут тщательно подобранный ассортимент продуктов питания, эксклюзивные предложения в винной категории и стабильно низкие цены", - резюмировал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин.

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"лента"