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Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной

Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной - 25.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной

"Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальностью, так как Россия не уйдет из новых регионов. Об этом на... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:37+0300

2024-04-25T11:37+0300

2024-04-25T11:37+0300

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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. "Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальностью, так как Россия не уйдет из новых регионов. Об этом на Всебелорусском народном собрании заявил президент страны Александр Лукашенко."Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского – вроде патриотичная, и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная", - отметил глава белорусского государства.По словам Лукашенко, Россия не планирует покидать Крым и восточные регионы Украины. По этой причине неприемлемые предложения перед переговорами свидетельствуют о неготовности стороны, которая их выдвигает, к диалогу.15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.

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