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Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной - 25.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847686285.html
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной - 25.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной
"Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальностью, так как Россия не уйдет из новых регионов. Об этом на... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:37+0300
2024-04-25T11:37+0300
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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. "Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальностью, так как Россия не уйдет из новых регионов. Об этом на Всебелорусском народном собрании заявил президент страны Александр Лукашенко."Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского – вроде патриотичная, и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная", - отметил глава белорусского государства.По словам Лукашенко, Россия не планирует покидать Крым и восточные регионы Украины. По этой причине неприемлемые предложения перед переговорами свидетельствуют о неготовности стороны, которая их выдвигает, к диалогу.15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.
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россия, украина, белоруссия, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Новости
11:37 25.04.2024
 
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной

Лукашенко: Россия не уйдет из новых регионов

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. "Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальностью, так как Россия не уйдет из новых регионов. Об этом на Всебелорусском народном собрании заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского – вроде патриотичная, и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная", - отметил глава белорусского государства.
По словам Лукашенко, Россия не планирует покидать Крым и восточные регионы Украины. По этой причине неприемлемые предложения перед переговорами свидетельствуют о неготовности стороны, которая их выдвигает, к диалогу.
15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.
Александр Лукашенко
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