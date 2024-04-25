https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847686413.html

Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО

Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО - 25.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, что ждет дальнейшего расширения НАТО, так как США и ЕС... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:39+0300

2024-04-25T11:39+0300

2024-04-25T11:39+0300

политика

александр лукашенко

белоруссия

нато

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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, что ждет дальнейшего расширения НАТО, так как США и ЕС продолжают формировать вокруг России и Белоруссии пояс недружественных стран. Он отметил, что Вашингтону удалось сформировать образ врага в лице Москвы и Минска."Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс других стран Европы", —сказал белорусский лидер. По мнению Лукашенко, замысел Запада состоит в том, чтобы в Европе все полыхало.Он также отметил, что Польша и страны Балтии отдали свои территории для полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток. Лукашенко также напомнил, что Минск все время упрекали в том, что он разместили ядерное оружие. "Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", — заявил он.В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://1prime.ru/20240424/belorussiya-847657584.html

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александр лукашенко, белоруссия, нато