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Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО - 25.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, что ждет дальнейшего расширения НАТО, так как США и ЕС... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:39+0300
2024-04-25T11:39+0300
политика
александр лукашенко
белоруссия
нато
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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, что ждет дальнейшего расширения НАТО, так как США и ЕС продолжают формировать вокруг России и Белоруссии пояс недружественных стран. Он отметил, что Вашингтону удалось сформировать образ врага в лице Москвы и Минска."Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс других стран Европы", —сказал белорусский лидер. По мнению Лукашенко, замысел Запада состоит в том, чтобы в Европе все полыхало.Он также отметил, что Польша и страны Балтии отдали свои территории для полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток. Лукашенко также напомнил, что Минск все время упрекали в том, что он разместили ядерное оружие. "Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", — заявил он.В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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александр лукашенко, белоруссия, нато
Политика, Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, НАТО
11:39 25.04.2024
 
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО

Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО к границам Белоруссии и России

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, что ждет дальнейшего расширения НАТО, так как США и ЕС продолжают формировать вокруг России и Белоруссии пояс недружественных стран.
Он отметил, что Вашингтону удалось сформировать образ врага в лице Москвы и Минска.
"Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс других стран Европы", —сказал белорусский лидер.
По мнению Лукашенко, замысел Запада состоит в том, чтобы в Европе все полыхало.
Он также отметил, что Польша и страны Балтии отдали свои территории для полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток. Лукашенко также напомнил, что Минск все время упрекали в том, что он разместили ядерное оружие.
"Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", — заявил он.
В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
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ПолитикаАлександр ЛукашенкоБЕЛОРУССИЯНАТО
 
 
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