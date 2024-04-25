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Макрон заявил о возможной гибели Европы - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Макрон заявил о возможной гибели Европы
Макрон заявил о возможной гибели Европы - 25.04.2024, ПРАЙМ
Макрон заявил о возможной гибели Европы
ЕС столкнется с высокими рисками ослабления в ближайшие годы. Об этом в рамках выступления в Сорбонне заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:55+0300
2024-04-25T12:55+0300
политика
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ПАРИЖ, 25 апр - ПРАЙМ. ЕС столкнется с высокими рисками ослабления в ближайшие годы. Об этом в рамках выступления в Сорбонне заявил президент Франции Эмманюэль Макрон."Риски быть ослабленным, даже вытесненным, в ближайшие годы велики. Мы должны четко понимать: Европа смертна и может погибнуть", - сказал Макрон, запись его выступления доступна в социальной сети Х.Ко всему прочему, Европа может обнищать, поэтому необходимо разработать новую стратегию развития с учетом необходимости сохранить стратегическую и технологическую независимость, заключил глава государства.
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франция, ес, эммануэль макрон, новости
Политика, ФРАНЦИЯ, ЕС, Эммануэль Макрон, Новости
12:55 25.04.2024
 
Макрон заявил о возможной гибели Европы

Макрон: Европа столкнется с рисками быть ослабленной, она может погибнуть

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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ПАРИЖ, 25 апр - ПРАЙМ. ЕС столкнется с высокими рисками ослабления в ближайшие годы. Об этом в рамках выступления в Сорбонне заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Риски быть ослабленным, даже вытесненным, в ближайшие годы велики. Мы должны четко понимать: Европа смертна и может погибнуть", - сказал Макрон, запись его выступления доступна в социальной сети Х.
Ко всему прочему, Европа может обнищать, поэтому необходимо разработать новую стратегию развития с учетом необходимости сохранить стратегическую и технологическую независимость, заключил глава государства.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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