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Макрон признал "двусмысленность" идеи отправить войска на Украину - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Макрон признал "двусмысленность" идеи отправить войска на Украину
Макрон признал "двусмысленность" идеи отправить войска на Украину - 25.04.2024, ПРАЙМ
Макрон признал "двусмысленность" идеи отправить войска на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Сорбонне, признал, что создал "стратегическую двусмысленность", допустив отправку солдат на Украину. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:33+0300
2024-04-25T13:52+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Сорбонне, признал, что создал "стратегическую двусмысленность", допустив отправку солдат на Украину. "Я полностью беру на себя ответственность за это", - сказал он. Запись его выступления доступна в социальной сети Х. Однако, по словам французского лидера, конфликт на Украине является серьезной угрозой безопасности ЕС, поэтому поддержка Киева должна продолжаться.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой России.Слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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франция, эммануэль макрон, новости
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Новости
13:33 25.04.2024 (обновлено: 13:52 25.04.2024)
 
Макрон признал "двусмысленность" идеи отправить войска на Украину

Макрон об отправке войск на Украину: я признаю создание стратегической двусмысленности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Сорбонне, признал, что создал "стратегическую двусмысленность", допустив отправку солдат на Украину.
"Я полностью беру на себя ответственность за это", - сказал он. Запись его выступления доступна в социальной сети Х. Однако, по словам французского лидера, конфликт на Украине является серьезной угрозой безопасности ЕС, поэтому поддержка Киева должна продолжаться.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой России.
Слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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