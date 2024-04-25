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Заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальностью, заявил Маск
Заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальностью, заявил Маск - 25.04.2024, ПРАЙМ
Заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальностью, заявил Маск
Заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел, считает американский бизнесмен Илон Маск. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:52+0300
2024-04-25T14:52+0300
2024-04-25T14:52+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел, считает американский бизнесмен Илон Маск.Он отметил, что Белый дом так и не опишет, как видит победу Украины в конфликте. "Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть", — написал Маск в соцсети X.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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илон маск, украина, белый дом
Политика, Илон Маск, УКРАИНА, Белый дом
Заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальностью, заявил Маск
Маск: заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел, считает американский бизнесмен Илон Маск.
Он отметил, что Белый дом так и не опишет, как видит победу Украины в конфликте.
"Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть", — написал Маск в соцсети X.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Начнется война. Маск сделал пугающее заявление