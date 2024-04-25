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Названо число семей, получивших маткапитал в 2023 году

Названо число семей, получивших маткапитал в 2023 году - 25.04.2024, ПРАЙМ

Названо число семей, получивших маткапитал в 2023 году

Маткапитал в 2023 году получили 924 тысячи семей, при рождении третьего и последующих детей — более 596 тысячам семей. Об этом сообщил аппарат вице-премьера... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T09:03+0300

2024-04-25T09:03+0300

2024-04-25T09:49+0300

экономика

татьяна голикова

многодетные семьи

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Маткапитал в 2023 году получили 924 тысячи семей, при рождении третьего и последующих детей — более 596 тысячам семей. Об этом сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой. "Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является материнский капитал… В 2023 году более одного миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей – 596,7 тысячи семей", — сказала Голикова в на совещании с регионами. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВице-премьер также отметила, что маткапитал в 2023 году получили 924 тысячи семей, а в первом квартале 2024 года — уже 181,9 тысячи семей. Также отмечается, что за период действия нацпроекта с 2019 года в его рамках ввели в эксплуатацию 1679 детсадов на 245,9 тысячи мест, из них 63 детских сада на 11,9 тысячи - в прошлом году. В частных дошкольных организациях с 2020 года создано более 18,6 тысячи мест. По словам Голиковой, продолжает действовать льготная ипотека для семей с детьми. Так, с 2019 года свои жилищные условия смогли улучшить 936,7 тысячи семей. Из них в прошлом году почти 419 тысяч семей, а за первые три месяца этого года – 72,3 тысячи семей, сообщила она.Ранее в начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, что размер материнского капитала на первого ребенка в прошлом году составлял свыше 630 тысяч рублей, на второго - 830 тысяч рублей.Голикова, выступая на марафоне "Знания.Первые", прокомментировала решение ввести маткапитрал на первого ребенка. По ее словам, такое решение привело к замедлению снижения рождаемости. Вице-премьер также напоминала, что программа маткапитала в России продлена до 2030 года.

https://1prime.ru/20240403/matkapital-847036313.html

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татьяна голикова, многодетные семьи