https://1prime.ru/20240425/matvienko-847673683.html

Матвиенко: "закручивания гаек" в России не будет

Матвиенко: "закручивания гаек" в России не будет - 25.04.2024, ПРАЙМ

Матвиенко: "закручивания гаек" в России не будет

У российского руководства нет планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе", страна настроена на развитие, возврат к тоталитаризму невозможен, заявила | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T06:58+0300

2024-04-25T06:58+0300

2024-04-25T07:06+0300

политика

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. У российского руководства нет планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе", страна настроена на развитие, возврат к тоталитаризму невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости. Комментируя вопрос о призывах ужесточить законодательство в связи с терактом в "Крокусе", спикер Совфеда отметила, что "планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки". "Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие", - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, разговоры о "закручивании гаек" - досужие домыслы. При этом она не исключила, что такого рода темы вбрасываются в инфополе целенаправленно. Вместе с тем спикер напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан – это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и для этого нужно сделать все необходимое, в том числе и на законодательном уровне. "Но никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", - подытожила Матвиенко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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россия, валентина матвиенко