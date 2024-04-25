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Матвиенко: "закручивания гаек" в России не будет - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко: "закручивания гаек" в России не будет
Матвиенко: "закручивания гаек" в России не будет - 25.04.2024, ПРАЙМ
Матвиенко: "закручивания гаек" в России не будет
У российского руководства нет планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе", страна настроена на развитие, возврат к тоталитаризму невозможен, заявила | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T06:58+0300
2024-04-25T07:06+0300
политика
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. У российского руководства нет планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе", страна настроена на развитие, возврат к тоталитаризму невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости. Комментируя вопрос о призывах ужесточить законодательство в связи с терактом в "Крокусе", спикер Совфеда отметила, что "планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки". "Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие", - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, разговоры о "закручивании гаек" - досужие домыслы. При этом она не исключила, что такого рода темы вбрасываются в инфополе целенаправленно. Вместе с тем спикер напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан – это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и для этого нужно сделать все необходимое, в том числе и на законодательном уровне. "Но никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", - подытожила Матвиенко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, валентина матвиенко
Политика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
06:58 25.04.2024 (обновлено: 07:06 25.04.2024)
 
Матвиенко: "закручивания гаек" в России не будет

Матвиенко: планов по "закручиванию гаек" из-за теракта в "Крокусе" у властей нет

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. У российского руководства нет планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе", страна настроена на развитие, возврат к тоталитаризму невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости.
Комментируя вопрос о призывах ужесточить законодательство в связи с терактом в "Крокусе", спикер Совфеда отметила, что "планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки".
"Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, разговоры о "закручивании гаек" - досужие домыслы. При этом она не исключила, что такого рода темы вбрасываются в инфополе целенаправленно. Вместе с тем спикер напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан – это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и для этого нужно сделать все необходимое, в том числе и на законодательном уровне.
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"Но никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", - подытожила Матвиенко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ПолитикаРОССИЯВалентина Матвиенко
 
 
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