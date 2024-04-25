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В РФ создали механизм гарантий возврата привлеченных в ЖКХ инвестиций

В РФ создали механизм гарантий возврата привлеченных в ЖКХ инвестиций - 25.04.2024, ПРАЙМ

В РФ создали механизм гарантий возврата привлеченных в ЖКХ инвестиций

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала меры усиления механизма привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) через... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:19+0300

2024-04-25T11:19+0300

2024-04-25T11:19+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала меры усиления механизма привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) через гарантии их возврата, сообщила служба. "ФАС разработала меры усиления механизма привлечения инвестиций в сферу ЖКХ через гарантии их возврата. При установлении долгосрочных индексов инвестиционная составляющая будет резервироваться в виде фиксированного значения", - говорится в сообщении, и уточняется, что главы субъектов РФ смогут получить предварительное согласование ФАС на установление долгосрочных индексов на основании предложенного потенциальным инвестором проекта концессионного соглашения. При этом в рамках измененного механизма будут сохранены все инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги, подчёркивает ФАС. "Проект документа предусматривает донастройку мониторинга применения предельных индексов в рамках "альтернативной котельной", исходя из фактической цены на тепловую энергию. Это позволит сформировать гибкий график доведения цен до инвестиционного уровня и нивелировать случаи волатильности стоимости тепла", - добавляется в сообщении службы. Для контроля целевого использования вложений в ЖКХ также разработаны специальные электронные формы мониторинга инвестиционных программ, которые будут интегрированы в единую информсистему. "Новый гибкий подход к установлению долгосрочных индексов снижает административные барьеры и расширяет возможности для инвестирования в инфраструктуру", - заключила ФАС. В феврале профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев на круглом столе в Институте экономики города заявил, что последнее десятилетие тарифы на коммунальные услуги для населения повышаются в соответствии с устанавливаемыми ежегодно на федеральном уровне предельными индексами роста, которые все эти годы остаются ниже фактического уровня инфляции, и это означает отсутствие инвестиционной привлекательности для частного бизнеса.

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