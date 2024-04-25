https://1prime.ru/20240425/mikrokredity-847664502.html

Эпидемию микрокредитов хотят остановить. Что придет им на смену

Эпидемию микрокредитов хотят остановить. Что придет им на смену - 25.04.2024, ПРАЙМ

Эпидемию микрокредитов хотят остановить. Что придет им на смену

Попытки ужесточить требования к микрофинансовым организациям преследуют благую цель – прекратить разорение граждан, имеющих сразу несколько кредитов. Однако это | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T04:00+0300

2024-04-25T04:00+0300

2024-04-25T04:00+0300

статья

https://cdnn.1prime.ru/img/82448/08/824480877_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b91016c552dec23d7b85adb289e4bbcd.jpg

МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. Попытки ужесточить требования к микрофинансовым организациям преследуют благую цель – прекратить разорение граждан, имеющих сразу несколько кредитов. Однако это может вернуть рынок во времена "черных кредиторов", а людям придется искать деньги в долг совсем в других местах и на других условиях. Как соблюсти баланс интересов, читайте в материале "Прайма".Займы под "драконовский" процентРынок микрокредитов в России традиционно специфический. Он дает возможность получить небольшие суммы "до зарплаты" на короткий срок тем, кому обычные банки отказывают в потребкредите по разным причинам. Деньги перечисляют быстро, как правило, онлайн и по минимальному набору документов, но и ставки в десятки раз выше.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПортрет любителя "быстрых денег" тоже отличается от типичного образа клиента банка. В большинстве это люди, не имеющие стабильной работы и дохода, оказавшиеся в сложной ситуации. Процент невозвратов здесь куда выше, чем у банков. Это и призваны компенсировать "драконовские" проценты.Этот рынок долгое время развивался достаточно хаотично. Из так называемых "черных кредиторов", раздававших деньги под залог направо и налево и не гнушавшихся противозаконными методами "выбивания" долга, в начале "нулевых" образовались более или менее крупные компании, поставившие этот бизнес на поток. Первоначально они никак не регулировались ни Банком России, ни какими-либо другими контролирующими органами. И лишь в 2010 году появились первые законодательные акты, призванные навести в этом деле порядок.Постепенно микрофинансовые организации разделили на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Основное различие между ними – в жесткости регуляторного надзора, правах и объеме выдачи кредитов. Так, МФК может выдать одному гражданину до 1 миллиона рублей, а МКК – только до 500 тысяч рублей. При этом прав у МФО больше – они могут выпускать облигации и брать займы у физлиц, чего лишены МКК. И, конечно, в случае нарушения на микрокредиторов можно пожаловаться в Центробанк или финансовому омбудсмену.Но главные ужесточения начались с 2019 года, когда кредиторов ограничили предельной суммой, которую они могут требовать с заемщика (не более 2,5, а затем и 1,3 размера займа). В залог можно брать только движимые вещи. Истории о том, как за долги лишают последней квартиры таким образом ушли в прошлое. Взыскивать просроченные займы без суда МФО не имеют права. Заработал и институт личного банкротства.На этом фоне число МФО существенно сократилось, но свою аудиторию и 15-20-процентное увеличение портфеля займов ежегодно они имеют, невзирая ни на какие катаклизмы.Аппендикс финансовой системыТеперь законодатели решили взяться за процентную ставку, под которую микрокредиторы дают в долг. На данный момент она не может превышать 0,8% в день. Таким образом закон защищает потребителей от попадания в ловушку под названием "1000% годовых". Максимальный размер годовых – 292 процента.Теперь в Госдуме предложили ограничить его 100 процентами годовых. Иными словами, переплата за микрозайм не может быть больше его размера. Авторы законопроекта объясняют это тем, что нынешняя ставка оказывает губительное влияние на финансовое положение россиян, которые, чтобы отдать долги, прибегают к новым кредитам. Это ломает судьбы людей, разрушает семьи и приводит к трагедиям, подчеркнул один из инициаторов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.Эксперты в целом оценивают новацию позитивно. "Микрокредиты и микрокредитные организации — это аппендикс в финансовой системе. Если он спокоен, то вся система здорова. Если он воспалился, то его надо удалять", - считает эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.Наши законодатели начинают это осознавать и пытаются реформировать систему. По мнению эксперта, главное, на чем следует сосредоточиться – финансовые гарантии со стороны клиента. Кредиты, даже мелкие, должен получать клиент, у которого либо есть залог - это ломбардная система, либо поток наличности - зарплата. В противном случае система нежизнеспособная и потихоньку придет к прекращению своего существования, полагает он.Черные кредиторы: впереди драмы 90-х?Принимая подобные законы, важно не допустить возвращения микрокредиторов на черный рынок. Иначе "драмы 90-х" с займами под залог жилья и выбиванием долгов вновь станут реальностью. По мнению специалистов, гайки в микрокредитовании и так закручены до предела. Новые ограничения могут сделать этот рынок невыгодным и МФО придется закрыться. Либо они пересмотрят бизнес-модель и ужесточат правила кредитования. Но у людей все равно останется потребность брать в долг."Поскольку МФО выступают альтернативным каналом получения финансирования для населения, важно не допустить того, чтобы их деятельность стала убыточной, поскольку в этом случае существует риск появления теневого сегмента на кредитном рынке и, как результат, незащищенности заемщиков", - считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Следует заняться и повышением финансовой грамотности населения. Сейчас многие берут в долг бездумно, там, где дадут живые деньги и быстро. И мало кто задумывается о своей кредитной истории, о том, что ее очень легко испортить, просрочив платежи, или, например, неправильно рассчитав свои финансовые возможности."Всем понятно, что в банке условия намного выгоднее, чем в микрокредитных организациях. Это даже нельзя сравнивать. Люди идут за микрокредитами, когда в банке им отказывают", - напомнил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.По его мнению, важно уметь планировать бюджет и понимать, когда относить деньги на депозит, а когда брать кредит. И формировать постепенно хорошую кредитную историю. Тогда и с займами в банках на хороших условиях проблем не будет.

https://1prime.ru/20240423/mikrokredit-847591301.html

https://1prime.ru/20240316/refinansirovanie-846354069.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg