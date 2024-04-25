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В ФНС рассказали о подготовке налоговой реформы в России
В ФНС рассказали о подготовке налоговой реформы в России - 25.04.2024, ПРАЙМ
В ФНС рассказали о подготовке налоговой реформы в России
Параметры налоговой реформы готовятся, вопрос о сроках подготовки нужно адресовать министерству финансов, заявил РИА Новости глава Федеральной налоговой службы... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:15+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Параметры налоговой реформы готовятся, вопрос о сроках подготовки нужно адресовать министерству финансов, заявил РИА Новости глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров. "Готовятся. Это вопрос к министерству финансов правительства", - заявил Егоров, отвечая на вопрос, когда будут готовы параметры налоговой реформы.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.Речь идет, как позднее подтвердил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, о прогрессивном налоге. Президент подчеркнул, что нужно построить эту систему так, чтобы она давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области.
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фнс, новости
В ФНС рассказали о подготовке налоговой реформы в России
ФНС: параметры налоговой реформы готовятся, вопрос о сроках нужно адресовать Минфину
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Параметры налоговой реформы готовятся, вопрос о сроках подготовки нужно адресовать министерству финансов, заявил РИА Новости глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.
"Готовятся. Это вопрос к министерству финансов правительства", - заявил Егоров, отвечая на вопрос, когда будут готовы параметры налоговой реформы.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.
Речь идет, как позднее подтвердил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, о прогрессивном налоге. Президент подчеркнул, что нужно построить эту систему так, чтобы она давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области.