https://1prime.ru/20240425/minfin-847691447.html
В России назрела необходимость налоговой "донастройки", заявил Силуанов
В России назрела необходимость налоговой "донастройки", заявил Силуанов - 25.04.2024, ПРАЙМ
В России назрела необходимость налоговой "донастройки", заявил Силуанов
Минфин России планирует расширить использование механизма инвестиционного налогового вычета, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:39+0300
2024-04-25T13:39+0300
2024-04-25T14:05+0300
налоги
минфин рф
налоговый вычет
антон силуанов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минфин России планирует расширить использование механизма инвестиционного налогового вычета, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Планируем шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета. Многие компании об этом говорят", - сказал министр, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Минфин планирует в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе, отметил он."Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить эти предложения с бизнесом, с парламентом, с тем чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию. Вот такой наш план с точки зрения модернизации налоговой системы", - пояснил министр.Силуанов добавил, что необходимость налоговой донастройки в России назрела.
https://1prime.ru/20240414/nalogi-847370312.html
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минфин рф, налоговый вычет, антон силуанов
Налоги, Минфин РФ, налоговый вычет, Антон Силуанов
В России назрела необходимость налоговой "донастройки", заявил Силуанов
Силуанов заявил, что необходимость налоговой донастройки в России назрела
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минфин России планирует расширить использование механизма инвестиционного налогового вычета, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Планируем шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета. Многие компании об этом говорят", - сказал министр, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Минфин планирует в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе, отметил он.
"Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить эти предложения с бизнесом, с парламентом, с тем чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию. Вот такой наш план с точки зрения модернизации налоговой системы", - пояснил министр.
Силуанов добавил, что необходимость налоговой донастройки в России назрела.
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