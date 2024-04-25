https://1prime.ru/20240425/minfin-847691447.html

В России назрела необходимость налоговой "донастройки", заявил Силуанов

В России назрела необходимость налоговой "донастройки", заявил Силуанов - 25.04.2024, ПРАЙМ

В России назрела необходимость налоговой "донастройки", заявил Силуанов

Минфин России планирует расширить использование механизма инвестиционного налогового вычета, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:39+0300

2024-04-25T13:39+0300

2024-04-25T14:05+0300

налоги

минфин рф

налоговый вычет

антон силуанов

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минфин России планирует расширить использование механизма инвестиционного налогового вычета, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Планируем шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета. Многие компании об этом говорят", - сказал министр, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Минфин планирует в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе, отметил он."Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить эти предложения с бизнесом, с парламентом, с тем чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию. Вот такой наш план с точки зрения модернизации налоговой системы", - пояснил министр.Силуанов добавил, что необходимость налоговой донастройки в России назрела.

https://1prime.ru/20240414/nalogi-847370312.html

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минфин рф, налоговый вычет, антон силуанов