Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240425/minfin-847696341.html
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России - 25.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России
Минфин РФ сегодня работает над финансовым планом на предстоящие шесть лет, исходя из него будут сформированы принципы бюджетной политики на этот период, сообщил | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:53+0300
2024-04-25T14:53+0300
антон силуанов
минфин рф
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ сегодня работает над финансовым планом на предстоящие шесть лет, исходя из него будут сформированы принципы бюджетной политики на этот период, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил, что необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами."Мы действительно сегодня ведем работу над финансовым планом на шесть лет. Если бюджет у нас трехлетний, то сегодня все наши задачи на шесть лет обсчитываются, получаются источники финансирования и соответствующие ключевые показатели достижения тех целей, которые поставил президент в ходе послания. Исходя из этого будут формироваться принципы бюджетной политики на этот период", - сказал министр, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Говоря о дальнейших задачах, Силуанов указал на важность бюджетной политики и отметил, что Минфин будет дальше придерживаться ответственных подходов при проведении бюджетной политики."Что имеется в виду? Устойчивый бюджет – это, с одной стороны, устойчивая макроэкономическая политика, это вопрос ставок, это вопрос инфляции, это вопрос курсовых соотношений. Но ответственная бюджетная политика как раз призвана обеспечить и проведение ответственной макроэкономической политики. Она гарантирует наши основы финансового суверенитета и защиту от внешних рисков, потому что будут устойчивы финансы. Будет и финансовый щит, который минимизирует те ограничения, санкции, которые вводятся в отношении нашей страны", - рассказал Силуанов.Глава Минфина отметил, что министерство продолжит строить финансовую политику исходя из баланса бюджета на первичном уровне. "То есть в предстоящую трехлетку и шестилетку мы планируем первичный баланс бюджета. И, естественно, это будут соблюдаться те бюджетные принципы и правила, которым мы следуем все это время", - заключил он.
https://1prime.ru/20240419/prognoz-847540231.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_316a103d6982c10698c0fa34c849c464.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон силуанов, минфин рф, финансы, россия
Антон Силуанов, Минфин РФ, Финансы, РОССИЯ
14:53 25.04.2024
 
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России

Силуанов заявил, что Минфин работает над шестилетним финансовым планом России

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ сегодня работает над финансовым планом на предстоящие шесть лет, исходя из него будут сформированы принципы бюджетной политики на этот период, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил, что необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами.
"Мы действительно сегодня ведем работу над финансовым планом на шесть лет. Если бюджет у нас трехлетний, то сегодня все наши задачи на шесть лет обсчитываются, получаются источники финансирования и соответствующие ключевые показатели достижения тех целей, которые поставил президент в ходе послания. Исходя из этого будут формироваться принципы бюджетной политики на этот период", - сказал министр, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Говоря о дальнейших задачах, Силуанов указал на важность бюджетной политики и отметил, что Минфин будет дальше придерживаться ответственных подходов при проведении бюджетной политики.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Минфин спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2024 году
19 апреля, 22:22
"Что имеется в виду? Устойчивый бюджет – это, с одной стороны, устойчивая макроэкономическая политика, это вопрос ставок, это вопрос инфляции, это вопрос курсовых соотношений. Но ответственная бюджетная политика как раз призвана обеспечить и проведение ответственной макроэкономической политики. Она гарантирует наши основы финансового суверенитета и защиту от внешних рисков, потому что будут устойчивы финансы. Будет и финансовый щит, который минимизирует те ограничения, санкции, которые вводятся в отношении нашей страны", - рассказал Силуанов.
Глава Минфина отметил, что министерство продолжит строить финансовую политику исходя из баланса бюджета на первичном уровне. "То есть в предстоящую трехлетку и шестилетку мы планируем первичный баланс бюджета. И, естественно, это будут соблюдаться те бюджетные принципы и правила, которым мы следуем все это время", - заключил он.
 
Антон СилуановМинфин РФФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала