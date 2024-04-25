https://1prime.ru/20240425/minfin-847696341.html
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России - 25.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России
Минфин РФ сегодня работает над финансовым планом на предстоящие шесть лет, исходя из него будут сформированы принципы бюджетной политики на этот период, сообщил | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:53+0300
2024-04-25T14:53+0300
2024-04-25T14:53+0300
антон силуанов
минфин рф
финансы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ сегодня работает над финансовым планом на предстоящие шесть лет, исходя из него будут сформированы принципы бюджетной политики на этот период, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил, что необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами."Мы действительно сегодня ведем работу над финансовым планом на шесть лет. Если бюджет у нас трехлетний, то сегодня все наши задачи на шесть лет обсчитываются, получаются источники финансирования и соответствующие ключевые показатели достижения тех целей, которые поставил президент в ходе послания. Исходя из этого будут формироваться принципы бюджетной политики на этот период", - сказал министр, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Говоря о дальнейших задачах, Силуанов указал на важность бюджетной политики и отметил, что Минфин будет дальше придерживаться ответственных подходов при проведении бюджетной политики."Что имеется в виду? Устойчивый бюджет – это, с одной стороны, устойчивая макроэкономическая политика, это вопрос ставок, это вопрос инфляции, это вопрос курсовых соотношений. Но ответственная бюджетная политика как раз призвана обеспечить и проведение ответственной макроэкономической политики. Она гарантирует наши основы финансового суверенитета и защиту от внешних рисков, потому что будут устойчивы финансы. Будет и финансовый щит, который минимизирует те ограничения, санкции, которые вводятся в отношении нашей страны", - рассказал Силуанов.Глава Минфина отметил, что министерство продолжит строить финансовую политику исходя из баланса бюджета на первичном уровне. "То есть в предстоящую трехлетку и шестилетку мы планируем первичный баланс бюджета. И, естественно, это будут соблюдаться те бюджетные принципы и правила, которым мы следуем все это время", - заключил он.
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антон силуанов, минфин рф, финансы, россия
Антон Силуанов, Минфин РФ, Финансы, РОССИЯ
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России
Силуанов заявил, что Минфин работает над шестилетним финансовым планом России
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ сегодня работает над финансовым планом на предстоящие шесть лет, исходя из него будут сформированы принципы бюджетной политики на этот период, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил, что необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами.
"Мы действительно сегодня ведем работу над финансовым планом на шесть лет. Если бюджет у нас трехлетний, то сегодня все наши задачи на шесть лет обсчитываются, получаются источники финансирования и соответствующие ключевые показатели достижения тех целей, которые поставил президент в ходе послания. Исходя из этого будут формироваться принципы бюджетной политики на этот период", - сказал министр, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Говоря о дальнейших задачах, Силуанов указал на важность бюджетной политики и отметил, что Минфин будет дальше придерживаться ответственных подходов при проведении бюджетной политики.
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"Что имеется в виду? Устойчивый бюджет – это, с одной стороны, устойчивая макроэкономическая политика, это вопрос ставок, это вопрос инфляции, это вопрос курсовых соотношений. Но ответственная бюджетная политика как раз призвана обеспечить и проведение ответственной макроэкономической политики. Она гарантирует наши основы финансового суверенитета и защиту от внешних рисков, потому что будут устойчивы финансы. Будет и финансовый щит, который минимизирует те ограничения, санкции, которые вводятся в отношении нашей страны", - рассказал Силуанов.
Глава Минфина отметил, что министерство продолжит строить финансовую политику исходя из баланса бюджета на первичном уровне. "То есть в предстоящую трехлетку и шестилетку мы планируем первичный баланс бюджета. И, естественно, это будут соблюдаться те бюджетные принципы и правила, которым мы следуем все это время", - заключил он.