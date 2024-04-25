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Минздрав начал работу по повышению качества управления финансами в медицине - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Минздрав начал работу по повышению качества управления финансами в медицине
Минздрав начал работу по повышению качества управления финансами в медицине - 25.04.2024, ПРАЙМ
Минздрав начал работу по повышению качества управления финансами в медицине
Минздрав России совместно с регионами начал работу по повышению качества управления финансами в здравоохранении. В рамках этой работы субъектам страны... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T06:35+0300
2024-04-25T06:39+0300
экономика
россия
минздрав
финансы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минздрав России совместно с регионами начал работу по повышению качества управления финансами в здравоохранении. В рамках этой работы субъектам страны рекомендуется сократить разницу в зарплатах медработников. Об этом сообщили в Федеральном фонде ОМС. В частности, в сообщении указывается: "С целью повышения эффективности использования средств обязательного медицинского страхования в 2024 году Министерством здравоохранения Российской Федерации начата совместная работа с регионами в рамках Инцидента "Повышение качества управления финансовыми средствами отрасли здравоохранения", результатом которого будет в том числе выявление причин и устранение недостатков, отмеченных в Отчете по использованию средств ОМС медицинскими организациями".В рамках проекта рассматриваются особенности регионов в части структуры финансирования отдельных видов и условий оказания медицинской помощи, затраты медорганизаций, численность и уровень заработной платы медиков, инфраструктура здравоохранения, а также вопросы кредиторской задолженности медицинских организаций, пояснили в ФОМС. В результате этой работы регионам рекомендуется принять меры по сокращению дифференциации размера заработной платы медицинских работников в подведомственных медицинских организациях, провести анализ причин возникновения остатков на счетах отдельных медорганизаций и разработать индивидуальный план погашения кредиторской задолженности, уточнили в ведомстве. Кроме того, регионам рекомендуется внести изменения в тарифные соглашения на предмет выравнивания финансовых условий оказания медицинской помощи в зависимости от ее уровня, а также провести анализ организации сети здравоохранения субъекта на предмет ее соответствия потребностям жителей, отметили в ФОМС. В 2024 году расходы бюджета Федерального фонда ОМС запланированы в объеме 3,9 триллиона рублей, из которых субвенция регионам составит 3,1 триллиона, увеличившись на 373,3 миллиарда по сравнению с 2023 годом. Дополнительно на первичное звено в рамках обязательного медицинского страхования в 2024 году направлено 176,9 миллиарда рублей, подчеркнули в фонде.
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россия, минздрав, финансы
Экономика, РОССИЯ, Минздрав, финансы
06:35 25.04.2024 (обновлено: 06:39 25.04.2024)
 
Минздрав начал работу по повышению качества управления финансами в медицине

Минздрав с регионами начал работу по оптимизации управления финансами в медицине

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарства и деньги
Лекарства и деньги - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минздрав России совместно с регионами начал работу по повышению качества управления финансами в здравоохранении. В рамках этой работы субъектам страны рекомендуется сократить разницу в зарплатах медработников. Об этом сообщили в Федеральном фонде ОМС.
В частности, в сообщении указывается: "С целью повышения эффективности использования средств обязательного медицинского страхования в 2024 году Министерством здравоохранения Российской Федерации начата совместная работа с регионами в рамках Инцидента "Повышение качества управления финансовыми средствами отрасли здравоохранения", результатом которого будет в том числе выявление причин и устранение недостатков, отмеченных в Отчете по использованию средств ОМС медицинскими организациями".
В рамках проекта рассматриваются особенности регионов в части структуры финансирования отдельных видов и условий оказания медицинской помощи, затраты медорганизаций, численность и уровень заработной платы медиков, инфраструктура здравоохранения, а также вопросы кредиторской задолженности медицинских организаций, пояснили в ФОМС.
В результате этой работы регионам рекомендуется принять меры по сокращению дифференциации размера заработной платы медицинских работников в подведомственных медицинских организациях, провести анализ причин возникновения остатков на счетах отдельных медорганизаций и разработать индивидуальный план погашения кредиторской задолженности, уточнили в ведомстве.
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Кроме того, регионам рекомендуется внести изменения в тарифные соглашения на предмет выравнивания финансовых условий оказания медицинской помощи в зависимости от ее уровня, а также провести анализ организации сети здравоохранения субъекта на предмет ее соответствия потребностям жителей, отметили в ФОМС.
В 2024 году расходы бюджета Федерального фонда ОМС запланированы в объеме 3,9 триллиона рублей, из которых субвенция регионам составит 3,1 триллиона, увеличившись на 373,3 миллиарда по сравнению с 2023 годом. Дополнительно на первичное звено в рамках обязательного медицинского страхования в 2024 году направлено 176,9 миллиарда рублей, подчеркнули в фонде.
 
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