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Минздрав начал работу по повышению качества управления финансами в медицине

Минздрав начал работу по повышению качества управления финансами в медицине - 25.04.2024, ПРАЙМ

Минздрав начал работу по повышению качества управления финансами в медицине

Минздрав России совместно с регионами начал работу по повышению качества управления финансами в здравоохранении. В рамках этой работы субъектам страны... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T06:35+0300

2024-04-25T06:35+0300

2024-04-25T06:39+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минздрав России совместно с регионами начал работу по повышению качества управления финансами в здравоохранении. В рамках этой работы субъектам страны рекомендуется сократить разницу в зарплатах медработников. Об этом сообщили в Федеральном фонде ОМС. В частности, в сообщении указывается: "С целью повышения эффективности использования средств обязательного медицинского страхования в 2024 году Министерством здравоохранения Российской Федерации начата совместная работа с регионами в рамках Инцидента "Повышение качества управления финансовыми средствами отрасли здравоохранения", результатом которого будет в том числе выявление причин и устранение недостатков, отмеченных в Отчете по использованию средств ОМС медицинскими организациями".В рамках проекта рассматриваются особенности регионов в части структуры финансирования отдельных видов и условий оказания медицинской помощи, затраты медорганизаций, численность и уровень заработной платы медиков, инфраструктура здравоохранения, а также вопросы кредиторской задолженности медицинских организаций, пояснили в ФОМС. В результате этой работы регионам рекомендуется принять меры по сокращению дифференциации размера заработной платы медицинских работников в подведомственных медицинских организациях, провести анализ причин возникновения остатков на счетах отдельных медорганизаций и разработать индивидуальный план погашения кредиторской задолженности, уточнили в ведомстве. Кроме того, регионам рекомендуется внести изменения в тарифные соглашения на предмет выравнивания финансовых условий оказания медицинской помощи в зависимости от ее уровня, а также провести анализ организации сети здравоохранения субъекта на предмет ее соответствия потребностям жителей, отметили в ФОМС. В 2024 году расходы бюджета Федерального фонда ОМС запланированы в объеме 3,9 триллиона рублей, из которых субвенция регионам составит 3,1 триллиона, увеличившись на 373,3 миллиарда по сравнению с 2023 годом. Дополнительно на первичное звено в рамках обязательного медицинского страхования в 2024 году направлено 176,9 миллиарда рублей, подчеркнули в фонде.

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россия, минздрав, финансы