https://1prime.ru/20240425/mishustin-847680661.html

Мишустин отметил стратегическое значение "Росатома"

Мишустин отметил стратегическое значение "Росатома" - 25.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин отметил стратегическое значение "Росатома"

"Росатом" имеет стратегическое значение для России, участвует в укреплении научно-технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:27+0300

2024-04-25T10:27+0300

2024-04-25T10:27+0300

энергетика

росатом

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" имеет стратегическое значение для России, участвует в укреплении научно-технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым. "Госкорпорация "Росатом" имеет для страны стратегическое значение, она фактически участвует во всех направлениях экономического и технологического развития. Это крупнейший производитель электроэнергии вообще в России. "Росатом" вносит очень большой вклад в укрепление нашего научно-технологического суверенитета", - сказал он. Мишустин отметил, что госкорпорация работает по всем направлениям ключевых отраслей экономики и промышленности и имеет "ключевые заделы" в целом ряде отраслей: это и космические отрасли, и современная медицина, и ряд важных цифровых решений. "Я бы еще сказал о перспективных материалах, включая композитные, это тоже часть работы "Росатома", - отметил он.

https://1prime.ru/20240425/rosatom-847679969.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, михаил мишустин