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Мишустин отметил стратегическое значение "Росатома" - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин отметил стратегическое значение "Росатома"
Мишустин отметил стратегическое значение "Росатома" - 25.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил стратегическое значение "Росатома"
"Росатом" имеет стратегическое значение для России, участвует в укреплении научно-технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:27+0300
2024-04-25T10:27+0300
энергетика
росатом
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" имеет стратегическое значение для России, участвует в укреплении научно-технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым. "Госкорпорация "Росатом" имеет для страны стратегическое значение, она фактически участвует во всех направлениях экономического и технологического развития. Это крупнейший производитель электроэнергии вообще в России. "Росатом" вносит очень большой вклад в укрепление нашего научно-технологического суверенитета", - сказал он. Мишустин отметил, что госкорпорация работает по всем направлениям ключевых отраслей экономики и промышленности и имеет "ключевые заделы" в целом ряде отраслей: это и космические отрасли, и современная медицина, и ряд важных цифровых решений. "Я бы еще сказал о перспективных материалах, включая композитные, это тоже часть работы "Росатома", - отметил он.
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росатом, михаил мишустин
Энергетика, Росатом, Михаил Мишустин
10:27 25.04.2024
 
Мишустин отметил стратегическое значение "Росатома"

Мишустин: "Росатом" имеет стратегическое значение для России

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" имеет стратегическое значение для России, участвует в укреплении научно-технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым.
"Госкорпорация "Росатом" имеет для страны стратегическое значение, она фактически участвует во всех направлениях экономического и технологического развития. Это крупнейший производитель электроэнергии вообще в России. "Росатом" вносит очень большой вклад в укрепление нашего научно-технологического суверенитета", - сказал он.
Мишустин отметил, что госкорпорация работает по всем направлениям ключевых отраслей экономики и промышленности и имеет "ключевые заделы" в целом ряде отраслей: это и космические отрасли, и современная медицина, и ряд важных цифровых решений.
"Я бы еще сказал о перспективных материалах, включая композитные, это тоже часть работы "Росатома", - отметил он.
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
"Росатом" получил предложения по ядерным установкам для других планет
10:16
 
ЭнергетикаРосатомМихаил Мишустин
 
 
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