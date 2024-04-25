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Шохин рассказал, что ждет бизнес от модернизации налоговой системы - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Шохин рассказал, что ждет бизнес от модернизации налоговой системы
Шохин рассказал, что ждет бизнес от модернизации налоговой системы - 25.04.2024, ПРАЙМ
Шохин рассказал, что ждет бизнес от модернизации налоговой системы
Российский бизнес ждет от модернизации налоговой системы больше предсказуемость, рассчитывает, что при настройке системы будет найден баланс для поощрения... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:25+0300
2024-04-25T16:35+0300
налоговая система
александр шохин
налоги
россия
бизнес
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский бизнес ждет от модернизации налоговой системы больше предсказуемость, рассчитывает, что при настройке системы будет найден баланс для поощрения реальных инвесторов, сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Стратегическое направление нашего взаимодействия с властью – это фискальная, налоговая система. Мы уже предварительно договорились, что начиная с середины мая начнем плотно работать и с правительством, с Госдумой. Вроде бы даже сегодня зафиксировано было, что будет публичное обсуждение на площадке Госдумы. Надеемся, и правительство эти публичные площадки задействует", - сказал Шохин на съезде РСПП. Он подчеркнул, что члены РСПП не являются "доктринерами", которые против изменений в налоговой системе. "Нам нужна больше предсказуемость. И мы исходим из того, что справедливая система налогообложения, о которой вы говорили в послании, она включает в себя в том числе и такой принцип: кто больше инвестирует, тому больше льгот соответствующих, тот имеет право на инвестиционные налоговые вычеты и так далее. Надо вот этот баланс, безусловно, найти и поощрять реальных инвесторов", - сказал Шохин, обращаясь к главе государства Владимиру Путину. Ранее на съезде министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин планирует в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе, рассчитывает, что они будут приняты в эту, весеннюю, думскую сессию.
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налоговая система, александр шохин, россия, бизнес
налоговая система, Александр Шохин, Налоги, РОССИЯ, Бизнес
16:25 25.04.2024 (обновлено: 16:35 25.04.2024)
 
Шохин рассказал, что ждет бизнес от модернизации налоговой системы

Шохин: российскому бизнесу важна предсказуемость налоговой системы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский бизнес ждет от модернизации налоговой системы больше предсказуемость, рассчитывает, что при настройке системы будет найден баланс для поощрения реальных инвесторов, сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Стратегическое направление нашего взаимодействия с властью – это фискальная, налоговая система. Мы уже предварительно договорились, что начиная с середины мая начнем плотно работать и с правительством, с Госдумой. Вроде бы даже сегодня зафиксировано было, что будет публичное обсуждение на площадке Госдумы. Надеемся, и правительство эти публичные площадки задействует", - сказал Шохин на съезде РСПП.
Он подчеркнул, что члены РСПП не являются "доктринерами", которые против изменений в налоговой системе. "Нам нужна больше предсказуемость. И мы исходим из того, что справедливая система налогообложения, о которой вы говорили в послании, она включает в себя в том числе и такой принцип: кто больше инвестирует, тому больше льгот соответствующих, тот имеет право на инвестиционные налоговые вычеты и так далее. Надо вот этот баланс, безусловно, найти и поощрять реальных инвесторов", - сказал Шохин, обращаясь к главе государства Владимиру Путину.
Ранее на съезде министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин планирует в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе, рассчитывает, что они будут приняты в эту, весеннюю, думскую сессию.
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