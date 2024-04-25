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Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях
Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях - 25.04.2024, ПРАЙМ
Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях
Россия и Монголия почти полностью перешли на расчеты в рублях и юанях, избавившись от зависимости от доллара США, заявил заместитель руководителя секретариата... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:17+0300
2024-04-25T12:17+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия и Монголия почти полностью перешли на расчеты в рублях и юанях, избавившись от зависимости от доллара США, заявил заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Алексей Оверчука Федор Черницын."Радостно отметить нашу тенденцию перехода от расчетов в долларах США к расчету либо в национальных валютах, либо в китайских юанях, которые для нас являются дружественной валютой. В целом, от доллара мы уже ушли. Мы почти полностью перешли на расчеты в рублях и юанях", - заявил Черницын на полях международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества".Черницын добавил, что сегодня доля рубля в расчетах России с Монголией составляет 22%, а юаня - 68%.
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россия, монголия, новости
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Новости
12:17 25.04.2024
 
Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях

Правительство: Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтраны мира. Монголия
Страны мира. Монголия - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия и Монголия почти полностью перешли на расчеты в рублях и юанях, избавившись от зависимости от доллара США, заявил заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Алексей Оверчука Федор Черницын.
"Радостно отметить нашу тенденцию перехода от расчетов в долларах США к расчету либо в национальных валютах, либо в китайских юанях, которые для нас являются дружественной валютой. В целом, от доллара мы уже ушли. Мы почти полностью перешли на расчеты в рублях и юанях", - заявил Черницын на полях международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества".
Черницын добавил, что сегодня доля рубля в расчетах России с Монголией составляет 22%, а юаня - 68%.
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