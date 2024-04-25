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Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось
Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось - 25.04.2024, ПРАЙМ
Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось
Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума для проведения общего собрания, сообщает биржа. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:47+0300
2024-04-25T14:47+0300
2024-04-25T14:56+0300
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума для проведения общего собрания, сообщает биржа."Сообщение о существенном факте об объявлении общего собрания участников эмитента несостоявшимся... Дата проведения общего собрания участников эмитента, объявленного несостоявшимся: 25 апреля 2024 года... Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения общего собрания", - говорится в сообщении.Теперь совет директоров биржи 26 апреля обсудит созыв и проведение повторного годового собрания.
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московская биржа
Экономика, Московская биржа
Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось
Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума для проведения общего собрания, сообщает биржа.
"Сообщение о существенном факте об объявлении общего собрания участников эмитента несостоявшимся... Дата проведения общего собрания участников эмитента, объявленного несостоявшимся: 25 апреля 2024 года... Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения общего собрания", - говорится в сообщении.
Теперь совет директоров биржи 26 апреля обсудит созыв и проведение повторного годового собрания.
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