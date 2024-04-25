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Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось

Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось - 25.04.2024, ПРАЙМ

Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось

Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума для проведения общего собрания, сообщает биржа. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:47+0300

2024-04-25T14:47+0300

2024-04-25T14:56+0300

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума для проведения общего собрания, сообщает биржа."Сообщение о существенном факте об объявлении общего собрания участников эмитента несостоявшимся... Дата проведения общего собрания участников эмитента, объявленного несостоявшимся: 25 апреля 2024 года... Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения общего собрания", - говорится в сообщении.Теперь совет директоров биржи 26 апреля обсудит созыв и проведение повторного годового собрания.

https://1prime.ru/20240425/pribyl-847676957.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская биржа