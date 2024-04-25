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Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин
Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин
Российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы, заявил президент страны Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:45+0300
2024-04-25T15:45+0300
2024-04-25T15:45+0300
налоги
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства в четверг, 25 апреля, выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Говоря о донастройке налоговой системы, президент отметил, что правительство, общественные объединения, парламент и субъекты работают над этим вопросом, готовят соответствующие предложения.По словам Путина, донастройка должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата в России.
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владимир путин, россия
Налоги, Владимир Путин, РОССИЯ
Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин
Путин: власти работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 25 апреля, выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Говоря о донастройке налоговой системы, президент отметил, что правительство, общественные объединения, парламент и субъекты работают над этим вопросом, готовят соответствующие предложения.
По словам Путина, донастройка должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата в России.
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