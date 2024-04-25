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Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин
Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин
Российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы, заявил президент страны Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:45+0300
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налоги
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства в четверг, 25 апреля, выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Говоря о донастройке налоговой системы, президент отметил, что правительство, общественные объединения, парламент и субъекты работают над этим вопросом, готовят соответствующие предложения.По словам Путина, донастройка должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата в России.
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владимир путин, россия
Налоги, Владимир Путин, РОССИЯ
15:45 25.04.2024
 
Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, заявил Путин

Путин: власти работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 25 апреля, выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Говоря о донастройке налоговой системы, президент отметил, что правительство, общественные объединения, парламент и субъекты работают над этим вопросом, готовят соответствующие предложения.
По словам Путина, донастройка должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата в России.
Американский флаг, Вашингтон, США
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России
20 апреля, 18:26
 
НалогиВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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