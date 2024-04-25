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Российский бизнес намерен создать зерновой хаб в ОАЭ - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Российский бизнес намерен создать зерновой хаб в ОАЭ
Российский бизнес намерен создать зерновой хаб в ОАЭ - 25.04.2024, ПРАЙМ
Российский бизнес намерен создать зерновой хаб в ОАЭ
Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока рассматривается российскими крупнейшими зерновыми компаниями, заявил журналистам... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T07:44+0300
2024-04-25T07:44+0300
экономика
россия
хаб
зерно
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока рассматривается российскими крупнейшими зерновыми компаниями, заявил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. "Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается", - сказал Терехин в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", организатором которого выступает корпорация "Синергия" при поддержке Фонда "Росконгресс". "В силу того, что загрузка, выгрузка, дополнительные затраты - нашим экспортерам чаще выгоднее делать несколько заходов в разные порты, чем создавать здесь зерновое хранилище… Наши компании, крупные наши экспортеры, серьезно глубоко прорабатывали, просчитывали", - добавил торгпред. По его словам, ОАЭ заинтересованы в данной инициативе, при этом экономическая целесообразность в стадии рассмотрения.
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россия, хаб, зерно, оаэ
Экономика, РОССИЯ, хаб, зерно, ОАЭ
07:44 25.04.2024
 
Российский бизнес намерен создать зерновой хаб в ОАЭ

Торгпред Терехин: бизнес РФ рассматривает создание зернового хаба в ОАЭ

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока рассматривается российскими крупнейшими зерновыми компаниями, заявил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин.
"Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается", - сказал Терехин в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", организатором которого выступает корпорация "Синергия" при поддержке Фонда "Росконгресс".
"В силу того, что загрузка, выгрузка, дополнительные затраты - нашим экспортерам чаще выгоднее делать несколько заходов в разные порты, чем создавать здесь зерновое хранилище… Наши компании, крупные наши экспортеры, серьезно глубоко прорабатывали, просчитывали", - добавил торгпред.
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По его словам, ОАЭ заинтересованы в данной инициативе, при этом экономическая целесообразность в стадии рассмотрения.
 
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