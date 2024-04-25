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СФ разработал проект оценки пригодности жилья перед покупкой за маткапитал - 25.04.2024, ПРАЙМ
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СФ разработал проект оценки пригодности жилья перед покупкой за маткапитал
СФ разработал проект оценки пригодности жилья перед покупкой за маткапитал - 25.04.2024, ПРАЙМ
СФ разработал проект оценки пригодности жилья перед покупкой за маткапитал
Комитет Совета Федерации по соцполитике по поручению спикера СФ Валентины Матвиенко проработал законопроект о предварительной оценке пригодности жилья перед... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:22+0300
2024-04-25T15:22+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по соцполитике по поручению спикера СФ Валентины Матвиенко проработал законопроект о предварительной оценке пригодности жилья перед покупкой за материнский капитал, сообщила глава комитета Елена Перминова. "По поручению Валентины Ивановны Матвиенко наш комитет проработал такую законодательную инициативу. На наш взгляд, это будет хорошим барьером для недобросовестных продавцов, чтобы они не смогли продавать такое жилье семьям с участием материнского капитала", - сказала Перминова на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики в Санкт-Петербурге. По ее словам, законопроект предварительно поддержан Минтрудом и Соцфондом.
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россия, новости
Экономика, РОССИЯ, Новости
15:22 25.04.2024
 
СФ разработал проект оценки пригодности жилья перед покупкой за маткапитал

В СФ разработали проект об оценке пригодности жилья перед покупкой за маткапитал

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по соцполитике по поручению спикера СФ Валентины Матвиенко проработал законопроект о предварительной оценке пригодности жилья перед покупкой за материнский капитал, сообщила глава комитета Елена Перминова.
"По поручению Валентины Ивановны Матвиенко наш комитет проработал такую законодательную инициативу. На наш взгляд, это будет хорошим барьером для недобросовестных продавцов, чтобы они не смогли продавать такое жилье семьям с участием материнского капитала", - сказала Перминова на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики в Санкт-Петербурге.
По ее словам, законопроект предварительно поддержан Минтрудом и Соцфондом.
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