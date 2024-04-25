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Ozon отчитался за I квартал 2024 года
Ozon отчитался за I квартал 2024 года - 25.04.2024, ПРАЙМ
Ozon отчитался за I квартал 2024 года
Чистый убыток Ozon в первом квартале 2024 года составил 13,2 миллиарда рублей против прибыли в 10,7 миллиарда рублей в аналогичном периоде годом ранее,... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T09:35+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток Ozon в первом квартале 2024 года составил 13,2 миллиарда рублей против прибыли в 10,7 миллиарда рублей в аналогичном периоде годом ранее, скорректированная EBITDA при этом выросла на 16%, до 9,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Убыток за период составил 13,2 миллиарда рублей в I квартале 2024 года по сравнению с прибылью в 10,7 миллиарда рублей в I квартале 2023 года, полученной в результате единовременного дохода от погашения конвертируемых облигаций", - говорится в отчете. При этом валовая прибыль увеличилась на 43% год к году, до 22,3 миллиарда рублей. Выручка в свою очередь выросла на 32% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 123 миллиарда рублей "за счет растущей монетизации рекламных услуг и роста процентной выручки".Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 570,2 миллиарда рублей, сообщает компания."Оборот e-commerce сегмента (GMV, включая услуги) вырос на 88% год к году и превысил 570 миллиардов рублей. Ускорение роста GMV обеспечили результаты предпринимателей – в первом квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании, – в 2 раза, а доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 85%", - говорится в отчете.При этом число активных продавцов за год также увеличилось вдвое и достигло 500 тысяч предпринимателей, 80% которых живут в регионах России.
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ozon, новости
Ozon отчитался за I квартал 2024 года
Чистый убыток Ozon в I квартале составил 13,2 млрд руб, EBITDA выросла до 9,3 млрд руб
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток Ozon в первом квартале 2024 года составил 13,2 миллиарда рублей против прибыли в 10,7 миллиарда рублей в аналогичном периоде годом ранее, скорректированная EBITDA при этом выросла на 16%, до 9,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"Убыток за период составил 13,2 миллиарда рублей в I квартале 2024 года по сравнению с прибылью в 10,7 миллиарда рублей в I квартале 2023 года, полученной в результате единовременного дохода от погашения конвертируемых облигаций", - говорится в отчете.
При этом валовая прибыль увеличилась на 43% год к году, до 22,3 миллиарда рублей. Выручка в свою очередь выросла на 32% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 123 миллиарда рублей "за счет растущей монетизации рекламных услуг и роста процентной выручки".
Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 570,2 миллиарда рублей, сообщает компания.
"Оборот e-commerce сегмента (GMV, включая услуги) вырос на 88% год к году и превысил 570 миллиардов рублей. Ускорение роста GMV обеспечили результаты предпринимателей – в первом квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании, – в 2 раза, а доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 85%", - говорится в отчете.
При этом число активных продавцов за год также увеличилось вдвое и достигло 500 тысяч предпринимателей, 80% которых живут в регионах России.
Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье