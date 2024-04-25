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Ракеты ATACMS и помощь США не изменят исход спецоперации, заявил Песков

Ракеты ATACMS и помощь США не изменят исход спецоперации, заявил Песков - 25.04.2024, ПРАЙМ

Ракеты ATACMS и помощь США не изменят исход спецоперации, заявил Песков

Вовлеченность США в конфликт на Украине не изменит его исход, Россия добьется своего, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:47+0300

2024-04-25T12:47+0300

2024-04-25T13:05+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вовлеченность США в конфликт на Украине не изменит его исход, Россия добьется своего, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Пентагон подтвердил, что передаст Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности. пресс-секретаря президента России в ходе общения с журналистами попросили прокомментировать эту информацию."США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции", - сказал Песков.Он добавил, что Россия добьется своего, но это доставит Украине больше проблем. По словам Пескова, если США и Европа начали о чем-то предметно говорить, то это уже сделано.ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне".

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дмитрий песков, сша, ракеты atacms, россия, украина, сво