https://1prime.ru/20240425/petriot-847678921.html

Последний шанс Зеленского. В Киеве придумали, как победить Россию

Последний шанс Зеленского. В Киеве придумали, как победить Россию - 25.04.2024, ПРАЙМ

Последний шанс Зеленского. В Киеве придумали, как победить Россию

Владимир Зеленский ожидает улучшения ситуации на поле боя после получения Киевом систем противовоздушной обороны Patriot. Причем его оружейные аппетиты растут... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:00+0300

2024-04-25T10:00+0300

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всу

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ожидает улучшения ситуации на поле боя после получения Киевом систем противовоздушной обороны Patriot. Причем его оружейные аппетиты растут. Но Запад сталкивается с трудностями, пытаясь удовлетворить аппетиты Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости."Пять-семь систем Patriot от США защитят индустриальные объекты на Украине. <...> Они разблокируют небо, будут шаги вперед", — заявил Зеленский в конце марта в интервью CBS. Через две недели его запросы увеличились кратно. Теперь Украине "желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом".Вместе с тем сами поставщики комплексов имеют ограниченные арсеналы. Ирландский репортер Чей Боуз отметил, что Зеленский замахнулся на четверть мирового объема Patriot и никто не решится на такие поставки. Полковник в отставке и аналитик из Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил Defense News, что это "огромное число" и у самих США всего лишь 15 дивизионов Patriot.Также отмечается, что запросы Киева обходятся Западу недешево. Одна батарея Patriot включает в себя пункт боевого управления, радиолокационную станцию, транспортно-пусковые установки в количестве до восьми единиц, каждая — с четырьмя ракетами, антенную мачту и узел связи, а также источники энергоснабжения. Дивизион состоит из нескольких батарей. По данным РИА Новости, одна батарея стоит примерно миллиард долларов, а ракета — от одного до восьми миллионов долларов в зависимости от модели.Комплексы Patriot стоят на вооружении Польши, Испании, Швеции, Нидерландов и Греции, но никто из них пока не хочет делиться, отмечают авторы материала.С производством комплексов также есть нюансы. По словам главы фирмы-производителя Patriot компании Raytheon Тома Лалиберти, за год предприятие выпускает всего 12 установок. При этом есть сложности с логистикой. Установки производит Raytheon, ракеты для них — Lockheed Martin, двигатели к ним — "дочка" L3Harris Technologies, а головки самонаведения — Boeing. Отмечается, что из-за последствий пандемии коронавируса и большого числа заказов мощностей не хватает, приходится привлекать другие предприятия — в том числе зарубежные.В связи с этим, на Украине желают сами производить Patriot. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова "Без того, чтобы мы сами производили как минимум значительную часть составляющих, а как максимум — завершенный продукт, не обойтись", — сказала она.

https://1prime.ru/20240424/grazhdanskie-847654408.html

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всу, patriot, владимир зеленский